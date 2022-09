Home

Cronaca

A Livorno arriva un Capodoglio di 12 metri realizzato con contenitori alimentari usati

Cronaca

28 Settembre 2022

A Livorno arriva un Capodoglio di 12 metri realizzato con contenitori alimentari usati

Un mega capodoglio realizzato con contenitori per alimenti di recupero sarà presente nella serata “Swipe-Party for PiùBlu”

Installazione artistica, sfilata, musica e raccolta fondi per sostenere il progetto PiùBlu

Livorno 28 settembre 2022

Un capodoglio di dodici metri, realizzato recuperando, grazie al contributo del Gruppo Hera, 2.220 contenitori x alimenti usati, dai quali sono stati ricavati circa 4.500 elementi da assemblare per ricostruire la superficie esterna dell’animale.

È con questa grande installazione simbolica intitolata “Il Capodoglio Giovanni” – ideata nel 2019 dall’artista Edoardo Malagigi per conto di SCART; progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera – che dal 15 ottobre Lions Club Livorno Host accenderà i riflettori sul tema dell’inquinamento del mare.

La grande scultura, infatti, riproduce in scala 1:1 un capodoglio esistente nel Santuario Pelagos e sarà posizionata per due giorni consecutivi (il 15 e il 16 ottobre, appunto) all’interno del Terminal Crociere, in occasione di Swipe – Party for PiùBlu, un’inedita festa organizzata da Lions Club Livorno Host in calendario per la sera di sabato 15 ottobre dalle 20:00 e i cui proventi andranno a sostegno del progetto PiùBlu, in difesa del mare livornese.

«Il service principale che porteremo avanti tra il 2022 e il 2023 – spiega, infatti, Stefano Pampaloni, presidente del Lions Club Livorno Host – è quello legato a PiùBlu, un progetto locale e multilivello che racchiude al suo interno numerose azioni, dal carattere educativo, informatico, dimostrativo, ludico e concreto, tutte dedicate alla tutela dell’ambiente marino livornese.

Gli appuntamenti saranno molti e pensati per coinvolgere tutti:

una mostra di Trash Art all’Acquario di Livorno, una giornata di pulizia delle spiagge lungo la nostra costa con l’aiuto del Leo Club Livorno; la realizzazione di un murale a tema marino e l’acquisto di compattatori di plastica incentivanti.

Proprio per sostenere tutte queste iniziative che avranno una ricaduta concreta e simbolica sul nostro territorio abbiamo organizzato Swipe – Party for PiùBlu, una serata di raccolta fondi sui generis, un mix di impegno, divertimento, amicizia, relazioni, spettacolo il cui ricavato andrà a favore di PiùBlu.

Il titolo dell’evento nasce dal significato di “Swipe”, ovvero il gesto che tutti i giorni facciamo sul cellulare per scorrere le news di un giornale o la bacheca dei social.

Swipe è un gesto quotidiano di cambiamento, che in questo caso si sposa con il concetto alla base di PiùBlu.

Dobbiamo fare swipe con le nostre abitudini, fare gesti quotidiani di cambiamento e sviluppare un senso di responsabilità personale nei confronti dell’ambiente».

La serata si articolerà in più momenti e sarà simbolicamente introdotta dalla grande installazione artistica del capodoglio.

Prenderà poi il via una sfilata di moda a cura del brand Milchstrasse di Livorno. La cena a buffet con open bar sarà accompagnata da musica e DJ set e accoglierà momenti di approfondimento e riflessione sullo stato del nostro mare e sulle azioni che possiamo mettere in atto per cambiare rotta.

L’evento è reso possibile grazie ai numerosi partner che hanno deciso di supportare la serata:

Autorità Portuale, Livorno Porto 2000, Gino Mercedes, Lena Artebagno, Zaki Creative digital agency, Milchstrasse; Studio Dentistico Smile Restyle, Gioielleria Avelardi, Eventi Italia, Bagni Pancaldi, Ottica Giachi; F.telli Santucci, Gruppo Hera, Scart, Sogese, Gruppo S, Seatrag, Porto Immobiliare.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi recandosi nei seguenti corner a Livorno:

Milchstrasse, Ottica Giachi, Gioielleria Avelardi, Zaki Creative digital agency.

INFO: Per maggiori dettagli sul progetto PiùBlu e partecipare al crowdfunding: https://gofund.me/752703b5

Per restare aggiornato sui service del Lions Club Livorno Host, segui la pagina FB https://www.facebook.com/lionsclublivornohost.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin