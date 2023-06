Home

Cronaca

A Livorno c’è un angolo di Bolgheri, in piazza Mazzini ha aperto Bolgheri da Amare

Cronaca

8 Giugno 2023

A Livorno c’è un angolo di Bolgheri, in piazza Mazzini ha aperto Bolgheri da Amare

Livorno 8 giugno 2023

L’imprenditore livornese Simone Gonnelli ha aperto a Livorno un nuovo ristorante che propone i prodotti tipici di Bolgheri, la rinomata zona vitivinicola della Maremma.

Il locale si chiama Bolgheri a Mare e si trova in piazza Mazzini 1, angolo scali Novi Lena, di fronte alla Darsena Nuova. A dirigere il ristorante è Marco Notarfonso.

“Il nostro progetto – spiega Gonnelli – è di creare un marchio, poi replicabile, di prodotti Bolgheresi, in località di mare, per diffondere nel mondo il fascino di Bolgheri”. Il ristorante impiega sei persone e ne cercherà altre tre per completare la squadra.

‘Bolgheri a Mare’ offre ai suoi clienti un angolo di Bolgheri nella città di Livorno, vicino a Porta a Mare. Si tratta di una zona strategica e in crescita, dove Gonnelli ha deciso di investire e di aggiungere una nuova attività alle sue già avviate.

“I nostri vini – dice Gonnelli – sono tutti Bolgheresi, dal Bolgheri rosso base fino al Sassicaia, passando per il vino rosso con le pesche”. Un menu da gustare, quindi, per un ristorante che vuole portare a Livorno i sapori unici di una zona amata e apprezzata dai livornesi e non solo come è Bolgheri.

“C’è porta a mare e noi abbiamo creato Bolgheri A Mare, con un gioco di parole Bolgheri aMare” conclude Gonnelli

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin