A Livorno due giorni con la Mostra del Disco

18 Febbraio 2024

Livorno 18 febbraio 2024 – A Livorno due giorni con la Mostra del Disco al Centro Commerciale Parco Levante

L’evento per collezionisti e non è programmato per Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio dalle ore 9.00 alle ore 20.00 .

Ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ ascolto della musica di qualità.

E’ un’ occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione culturale Ganzo! Eventi Culturali; ormai punto di riferimento per l’organizzazione di varie manifestazioni come Pisa Vintage, Empoli Vintage, Genova Vintage, Vintage&Vinili Marina di Cecina, Vintage&Vinili San Vincenzo, Mostre del Disco (Pisa, Lucca, Livorno, Siena, Prato, Follonica, Arezzo), Ganzo Comics, Ganzo il Cocktail, Body Art, Giochi Retrò.

www.ganzoeventiculturali.it

