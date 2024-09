Home

5 Settembre 2024

PCI TOSCANA: LIVORNO, 6-7 SETTEMBRE 2024. FESTA REGIONALE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Livorno 5 settembre 2024 – A Livorno due giorni di festa regionale del PCI

Venerdì 6 e sabato 7 settembre, presso il Circolo Arena Astra di Livorno (Piazza Luigi Orlando, 39) si terrà la festa regionale del Partito Comunista Italiano.

In programma, alle ore 17 di venerdì, il dibattito “Comunisti e rivoluzionari oggi: l’esperienza comunista in Italia e nel mondo”, con gli interventi di; Francesco Maringiò (del Comitato centrale PCI) e Marco Pondrelli (direttore della rivista “Marx XXI”). Coordina Silvano Simonetti (Segreteria regionale PCI Toscana).

A seguire, alle 21, l’incontro con l’Associazione culturale Ilio “Dario” Barontini, sul tema “L’importanza della memoria militante”: presenti Lenny Bottai (Presidente Associazione Barontini) e Lorenzo Cosimi (Segreteria regionale PCI Toscana).

Altrettanti gli appuntamenti in programma per sabato 7. Alle ore 17, l’incontro coordinato da Fabrizio Pedone (Segreteria Regionale PCI Toscana) su guerra e questioni internazionali; ospiti Sara Reginella (autrice del libro “Donbass, la guerra fantasma nel cuore d’Europa”) e Marco Barzanti (Segretario regionale PCI Toscana).

Alle 21, per la serata conclusiva, si parlerà di “Privato in sanità e autonomia differenziata: analisi e proposte del PCI”, con Carlo Romagnoli (Responsabile dipartimento nazionale sanità del PCI), Paolo Annale (Responsabile dipartimento sanità e stato sociale PCI Toscana), Roberto Soraggi (del coordinamento regionale USB PI Sanità), Elisa De Felice (Segretaria Regionale FGCI Toscana); coordina Luigi Moggia (Segretario Federazione PCI Livorno).

La festa regionale è occasione non soltanto per incontrarsi ma anche per discutere e rilanciare le proposte del Partito Comunista Italiano; non ultima la raccolta delle firme a favore della legge di iniziativa popolare per l’abolizione dei ticket sanitari, che il Partito è impegnato a promuovere su tutto il territorio nazionale per raggiungere l’obiettivo delle 50. 000 firme entro il 24 dicembre.

Possibilità di cenare alle ore 20 sia venerdì che sabato (per prenotazioni: 340/5934654).

