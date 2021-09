Home

A Livorno è Cacciucco Pride 2021, il programma dei 3 giorni di eventi

14 Settembre 2021

A Livorno è Cacciucco Pride 2021, il programma dei 3 giorni di eventi

Dal 17 al 19 settembre a Livorno

Cacciucco Pride 2021: il programma

Al Mercato Centrale, nei ristoranti, in battello, la festa della zuppa di pesce livornese 5 C

Livorno 14 settembre 2021 – A Livorno è Cacciucco Pride 2021: il programma

E’tutto pronto per il Cacciucco Pride 2021, la manifestazione gastronomico-turistica nata per valorizzare il piatto tipico della città, ovvero la caratteristica zuppa di pesce con cinque “C” nel nome (per distinguerla dalle imitazioni).

La festa del cacciucco si svolgerà questo week-end, 17-18-19 settembre, a Livorno, e vede, da un lato il coinvolgimento dei ristoranti cittadini (dove si potranno prenotare cene con il cacciucco al centro), e dall’altro un mix di appuntamenti concentrati al Mercato Centrale “Delle Vettovaglie”, che andranno da show-cooking e degustazioni, a laboratori per bambini, incontri con gli autori, spettacoli. Non mancheranno i giri in battello lungo i fossi, i canali navigabili medicei di Livorno.

Ad organizzare il Cacciucco Pride, giunto alla sua sesta edizione, è il Comune di Livorno con il Lem-Livorno Euro Mediterranea, insieme alla Cooperativa Itinera.

Si precisa che, secondo le regole di prevenzione del Covid-19, dato l’obbligo, di contingentare le presenze all’interno del Mercato Centrale, è necessario prenotare per partecipare agli eventi.

Per info e prenotazioni degli eventi: Banco Cultura a Peso, da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, cel.366-6170878.

E’ obbligatorio il Green Pass.

Il programma dettagliato aggiornato degli appuntamenti si può trovare sul sito ufficiale della manifestazione:

https://www. cacciuccopridelivorno.it/

Per mangiare il cacciucco al ristorante è consigliabile/necessaria la prenotazione, qui l’elenco completo dei locali che hanno aderito con i recapiti e gli indirizzi: https://www. cacciuccopridelivorno.it/ ristoranti/

Qui alcune foto: https://urlsand. esvalabs.com/?u=https%3A%2F% 2Fwetransfer.com%2Fdownloads% 2F263464839ee9bdfd1b3c1ebd85d8 7e2920210914145829% 2F1e50e982eda4871e969cb50ec9c1 739820210914145926%2Fdf36f0&e= cb36262e&h=59234924&f=n&p=y

La manifestazione è stata presentata alla stampa a Palazzo Comunale dal sindaco Luca Salvetti e dall’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, insieme a Giovanni D’Agliano membro del CDA del Lem e a Laura Giuliano di Itinera.

“Quest’oggi – ha esordito il Sindaco – presentiamo l’appuntamento conclusivo della lunga estate livornese, iniziata con Scenari di quartiere e che si concluderà questo fine settimana con il Cacciucco Pride.

Una stagione che ha visto andare in scena 18 rassegne per centinaia e centinaia di eventi che hanno fatto registrare migliaia di presenze, generando un grosso movimento di persone, molte delle quali provenienti dalla regione, e non solo.

Questa estate abbiamo creato le condizioni per offrire un programma culturale di eventi di spettacolo che devono essere considerati una forza per questa città e per la sua economia.

Il Cacciucco pride è una manifestazione a cui teniamo molto, nata sei anni fa, sotto la precedente Amministrazione Comunale, e che miriamo a trasformare in un’idea ambiziosa che guarda alla gastronomia”

“Il Cacciucco Pride – ha commentato l’assessore Garufo -arriva alla fine dell’estate, a conclusione di una stagione molto ricca che dal prossimo anno puntiamo a confermare e migliorare, allestita in un tempo estremamente difficile a causa della pandemia.

Questo evento, che rappresenta un buon lascito della precedente Amministrazione, è stato riconfermato, come già avvenuto lo scorso anno, in questo periodo sia perché così ci hanno chiesto i ristoratori, sia per destagionalizzare la stagione turistica.

E questa edizione si presenta con una novità di rilievo, avendo previsto una serie di iniziative legate al cacciucco in uno dei luoghi più belli e caratteristici della città: il Mercato centrale.

Stiamo già lavorando a rafforzare la manifestazione e miriamo a farla diventare una manifestazione corale che coinvolga tutta la città e tutti i suoi luoghi più significativi”.

“Livorno ha una peculiarità – ha chiosato Giovanni D’Agliano del Lem – è nota per la sua cucina, la cucina alla livornese, non per un singolo piatto com’è per altre realtà. Partendo da questa considerazione punteremo a valorizzare le nostre tradizioni gastronomiche, rilanciandole, proprio a partire dal cacciucco che ne è l’emblema”.

E’ toccato infine a Laura Giuliano di Itinera il compito di illustrare il programma degli eventi , che troverete a seguire con l’elenco dei ristoranti aderenti.

Cacciucco Pride

Livorno 17/19 settembre 2021

IL PROGRAMMA

Tre giorni di eventi e iniziative dedicati al vero cacciucco livornese certificato 5C

TUTTI I GIORNI

Serata con Enrico Faggioni

Il Gabbiano, Viale Italia 134 • H 20:00

Serate con cena a base di cacciucco e accompagnamento con il Cabaret di Enrico Faggioni.

Prenotazione obbligatoria: 339.4422048.

Tour in battello dalla Fortezza Nuova

Scali delle Pietre • H 19.00

Un’imperdibile occasione per scoprire la storia della città di Livorno attraverso un tour in Battello lungo i Canali Medicei.

Per info: 340.5617490 – 340.5003356.

Tour in Battello dal Mercato Centrale

Mercato Centrale, ritrovo Salone Gabbrigiane • H 17:00 – 18.00 – 18.30

Il Tour in Battello vi trasporterà tra i canali medicei per conoscere la città da una prospettiva insolita e le visite guidate all’interno del mercato coperto consentiranno d’ammirare i saloni principali e i suoi sotterranei.

Per prenotazioni:

H 17.00, 18.30 > 348.7382094

H 18:00 > 340.5617490

Videoproiezione

Mercato Centrale

Video proiezione del video Livorno Experience.

Tour in Battello con cena a bordo

Scali delle Pietre • H 20.30

Tour in battello dei Fossi Medicei con rosetta cacciuccata, calice di vino e ponce.

Per info: 340.5617490 – 340.5003356.

Cacciucco Pride alle Vettovaglie

Mercato Centrale, Salone Centrale

Dalle 20:30

Degustazione dell’originale Cacciucco, oltre ad altre prelibatezze, con cena alla carta. Sabato e Domenica accompagnamento musicale.

Prenotazione obbligatoria: 347.7487020

Tour in Battello con audioguida

Scali della Darsena • Dalle 11:00

Tour in battello dei Fossi Medicei e il porto di Livorno della durata di 50 minuti con commento di una audioguida in 5 lingue.

Per info 333.1573372

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

A ogni pentola il suo coperchio:

Enciclopedia della Cucina Toscana

incontro con I Mollica’s

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane H 19:00

I Mollica’s Silvia e Mattia, coppia nella vita e nel lavoro e b o Street chef, appassionati e studiosi della cucina toscana presentano la loro Enciclopedia della Cucina Toscana.

In collaborazione con La Feltrinelli Livorno

Il Cacciucco indossa lo Smoking!

Ristorante Cantina Senese • Dalle 20:00

I Sommelier della Fisar delegazione di Livorno faranno da cornice ai piatti di pesce del Ristorante Cantina Senese.

Il Cacciucco dei bambini: amici e nemici del mare

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane

H 17:00 • Laboratorio sul pescato sostenibile

“Pesca il Nemico!” un simpatico gioco in cui sarà possibile liberare il mare dai suoi “ospiti indesiderabili”, con l’augurio che non resti un gioco, ma uno stimolo a fare lo stesso ogni giorno, se ne capita l’occasione.

A cura di Acquario di Livorno (Costa Edutainment), Sillabe, Opera Laboratori Fiorentini.

Dai Fossi Reali all’Arno

Derby gastronomico Livorno-Pisa

Mercato Centrale, Salone Centrale H 19:00

Un duello a suon di padelle e fuochi, tra due Chef Toscani: Il Bocca di Livorno e Antonio Malanca di Pisa. Appassionati ed innamorati delle rispettive città, attraverso i loro piatti, trasmettono la tradizione, la genuinità e la semplicità esaltando il gusto con piccoli segreti tramandati da antiche ricette di una volta.

A cura di Chiara Militello. Presenta Marco Conte.

IL Cacciucco 5C e i Sommelier Fisar

Ristorante Porto di Mare • Dalle 19:30

Protagonista il Cacciucco e altri piatti della tradizione livornese del ristorante Porto di mare con abbinamenti di vini scelti dai Sommelier della Fisar. Per info: 3662755678.

Scampi e bollicine

Mercato Centrale, Salone Centrale

Dalle 19.45

Degustazione di cruditè di mare accompagnate da un calice di prosecco.

Interferenze 2.0

Mercato Centrale, Salone Centrale • H 18.30

Performance coreografica di arte contemporanea.

Ideazione Chelo Zoppi-Atelier delle Arti, con A.Pucci, M.Rubichi, S.D’Amicis.

SABATO 18 SETTEMBRE

Il Cacciucco indossa lo Smoking!

Ristorante Cantina Senese • Dalle 20.00

I Sommelier della Fisar delegazione di Livorno faranno da cornice ai piatti di pesce del Ristorante Cantina Senese.

Per info: 0586.890239

Il Cacciucco dei bambini: se sai cosa comprare, il mare potrai salvare

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane

H 17:00

Gioco in stile edutainment dove al divertimento si unisce la possibilità di imparare nozioni e comportamenti importanti da attuare nel quotidiano, per contribuire alla creazione di comunità sostenibili in armonia con la natura e le sue risorse.

A cura di Acquario di Livorno (Costa Edutainment), Sillabe, Opera Laboratori Fiorentini.

Scampi e bollicine

Mercato Centrale, Salone Centrale

Dalle 19.45

Degustazione di cruditè di mare accompagnate da un calice di prosecco.

Ti racconto io il mercato

con Angiolo Badaloni

Mercato Centrale, Salone del Pesce

H 20.00 e 21.00

Un viaggio narrativo nel suggestivo scenario del Salone del Pesce dove una guida storica nei panni dell’architetto Angiolo Badaloni svelerà la storia, i segreti e gli aneddoti del nostro “Piccolo Louvre”, così come i livornesi chiamavano il nostro bellissimo Mercato Coperto.

Con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche).

A ogni pentola il suo coperchio: PAPALE… PAPALE E LE SUE CONSEGUENZE

incontro con Fabio Picchi

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane H 19.00

Incontro con Fabio Picchi. Oltre ad essere uno degli chef italiani più conosciuti e rinomati, Picchi è un autore di libri, assai apprezzati dal pubblico, ed un grande appassionato di teatro e di cultura in generale.

In collaborazione con La Feltrinelli Livorno

Grandi viaggiatori e ciurme microscopiche

Mercato Centrale, Salone Centrale • H 18:00

Conferenza spettacolo, un incontro all’insegna della cultura scientifica, del cibo e del mare. Parleremo di grandi viaggi di esplorazione, storie e curiosità sulla conservazione di cibi e bevande durante la navigazione.

A cura di: Alessandra Biondi Bartolini e Antonella Losa

50 sfumature di cacciucco

Osteria la Volpe e L’Uva • Dalle 19.00

Dieci ricette con il cacciucco ingrediente principale.

Interferenze 2.0

Mercato Centrale, Salone Centrale • H 18.30

Performance coreografica di arte contemporanea.

Ideazione Chelo Zoppi-Atelier delle Arti, con A.Pucci, M.Rubichi, S.D’Amicis.

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ti racconto io il mercato

Mercato Centrale • H 11.00 e 12.00

Visite guidate storiche al Mercato coperto. Luogo di incontro presso il Mercato Centrale Banco Cultura a peso nella Salone delle Gabbrigiane.

A cura di Guide Labroniche

Il Cacciucco dei bambini: mangia uno, mangia due, la roschetta livornese

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane

H 10.00 • Laboratorio per famiglie e bambini

Contaminazioni sefardite nella cucina livornese, con particolare attenzione alla “roschetta” dal suo impiego nella cucina livornese, ad accessorio del costume carnevalesco Mangia uno mangia due, al braccialetto delle nonne. Preparazione delle roschette con coinvolgimento dei partecipanti.

A cura di Amaranta Service

Ti racconto io il mercato

Mercato Centrale, Salone del Pesce

H 20.00 e 21.00

Un viaggio narrativo nel suggestivo scenario del Salone del Pesce dove una guida storica nei panni dell’architetto Angiolo Badaloni svelerà la storia, i segreti e gli aneddoti del nostro “Piccolo Louvre”, così come i livornesi chiamavano il nostro bellissimo Mercato Coperto.

Con Fabrizio Ottone (Guide Labroniche)

Il Cacciucco dei bambini: oggi cacciucco IO

Mercato Centrale, Salone Gabbrigiane

H 17:00

Incontro con l’Autore: Giovanni Raimondi.

Per Creare comunità sostenibili a partire dalla preparazione di cibi buoni puliti e giusti, presenteremo: “Oggi Cacciucco io” prodotto dal Dipartimento Didattico dell’Acquario di Livorno (Costa Edutainment), edito da Sillabe, Opera laboratori fiorentini, con la collaborazione di Paolo Ciolli e le grafiche di Tommaso Heppesteinger.

A cura di Acquario Livorno (Costa Edutainment), Sillabe, Opera Laboratori

A ogni pentola il suo coperchio: il cacciucco mito e storia di una città

incontro con Paolo Ciolli

Mercato Centrale, Salone Centrale • H 18:00

Il cacciucco mito e storia di una città.

Paolo Ciolli Chef Livornese, appassionato studioso di storia e cultura gastronomica livornese, presenta il suo ultimo lavoro dedicato al cacciucco livornese, partendo dall’identità dell’idioma, non precisamente ricostruibile ma la sua origine sicuramente riconducibile ad un cibo per povera gente.

A ogni pentola il suo coperchio: di bocca in bocca

incontro con Alvaro Claudi

Mercato Centrale, Salone Centrale H 19:00

Il noto chef ha insegnato per oltre venticinque anni all’alberghiero, è autore di libri su usi gastronomici e sulle tradizioni popolari oltre di numerosi ricettari tra cui “Di bocca in bocca” che sarà presentato per l’occasione.

In collaborazione con La Feltrinelli Livorno

Questo l’elenco di chi ha contribuito alla realizzazione degli eventi:

LABORATORI BAMBINI:

Acquario di Livorno, Costa Edutainment, Sillabe, Opera Laboratori Fiorentini

Amaranta Service

VISITE GUIDATE E VISITE ANIMATE

Ass. Guide Labroniche – Fabrizio Ottone

DANZA CONTEMPORANEA

Atelier delle Arti- Chelo Zoppi

CONFERENZA SPETTACOLO:

Alessandra Biondi Bartolini e Antonella Losa

SFIDA TRA CHEF

Chiara Militello, Marco Conte, Il Bocca, Antonio Malanca

TOUR IN BATTELLO

Battello Livorno Sailing

Battello Marco Polo

Battello Scama

INCONTRI CON L’AUTORE:

La Feltrinelli

I Mollica’s

Fabio Picchi

Alvaro Claudi

Paolo Ciolli

L’ELENCO DEI RISTORANTI CHE HANNO ADERITO

5C

La Persiana

L’Ancora

Kavarna

Antico Moro

I’m Pasta

Stuzzicheria di mare

Trattoria La Lupa

Cantina Senese

Porto di Mare

Granduca

Osteria La Volpe e l’Uva

gli altri…

Stuzzicheria di mare in Venezia

Chalet Alla Rotonda

Pituca Wine

Nardi

Cassettone della Nonna

Circolo Arci “Le Mi Bimbe”

Circolo Arci Di Sorco S.Jacopo

Il Sestante

La Scarpetta

La Barrocciaia

Alle Vettovaglie

Aragosta

La Pina d’Oro

Il Covo

La Sgranata

Giro di Boa

La Parmigiana

Elephant Bistrot

Ristorante Fiammetta

Jhonny Paranza Take Away

Gastronomia Colline

