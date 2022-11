Home

15 Novembre 2022

A Livorno è partito il Torneo amatori Pallavolo Misto Uisp

Torneo Amatori Pallavolo Misto Uisp, in archivio la prima giornata con tante gare combattute e spettacolo su tutti i campi

L’Asd Pegaso, campione in carica, detta legge contro La 104, mentre nel “ballo delle debuttanti” la Pallavolo Gallicano ha la meglio sulla Skyball

Livorno 15 novembre 2022

Dopo aver scaldato a lungo i motori, il Torneo Pallavolo Amatori Misto organizzato dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della UISP ha finalmente preso il via.

La giornata inaugurale del campionato è già agli archivi, con le prime quattro gare che hanno subito messo in chiaro che quest’anno ci sarà da divertirsi con le otto squadre impegnate a darsi battaglia per salire sul gradino più alto del podio.

Ripercorrendo il primo turno in ordine cronologico, a rompere il ghiaccio sono state le formazioni di Polisport e Vicarello.

A vincere in questo testa a testa sono stati i ragazzi e le ragazze di Polisport per 3-0.

Dopo un primo parziale concluso sul 25-11, negli altri due set Vicarello ha dato del filo da torcere a Polisport, che ha poi saputo portare a casa l’intera posta in palio con un doppio 25-23.

Primi tre punti in classifica anche per gli Allezziti, che hanno superato per 3-0 i Fritti Misti. Una gara molto combattuta, come dimostrano i parziali di 28-26, 25-17 e 27-25. Le due squadre hanno dato vita a una partita davvero tirata dall’inizio alla fine.

Nel “ballo delle debuttanti” tra due delle new entry di quest’anno, la Pallavolo Gallicano e la Skyball, a conquistare il successo nella gara d’esordio è stata la Pallavolo Gallicano, che si è imposta per 3-1 (25-15, 27-29, 25-20, 25-19). Per chiudere la prima giornata sono scesi in campo anche i campioni in carica dell’Asd Pegaso, che hanno lanciato subito un messaggio a tutti gli avversari. Il 3-0 (25-9, 25-9, 25-15) dato alla La 104, terza formazione debuttante di quest’anno, fa capire che l’Asd Pegaso ha assoluta voglia di ripetersi, e quindi per le altre squadre ci sarà da sudare per strapparle lo scettro dalle mani.

Questo il programma del prossimo turno: Polisport – Asd Pegaso (17 novembre), La 104 – Allezziti (17 novembre), Fritti Misti – Skyball (21 novembre), Pallavolo Gallicano – Vicarello (22 novembre).

La classifica dopo la 1a giornata: Polisport 3, Allezziti 3, Pallavolo Gallicano 3, Asd Pegaso 3, Vicarello 0, Fritti Misti 0, Skyball 0, La 104 0.

