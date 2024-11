Livorno 21 novembre 2024 A Livorno il master per sceneggiatori serie Tv, iscrizioni fino al 30 settembre

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al nuovo Master di II livello dell’Università di Pisa “Scrivere Serie TV”, promosso dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica come percorso professionalizzante post-laurea per sceneggiatori, soggettisti e dialoghisti specializzati nella scrittura seriale.

Proposto tra le azioni formative del Progetto CECIL – Centro di Eccellenza per il Contrasto all’Impoverimento Linguistico, selezionato dal MUR come Progetto di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, il Master “Scrivere Serie TV” è realizzato in collaborazione con Comune di Livorno, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Film Commission e si svolgerà tra gennaio e giugno 2025 a Livorno, nei locali della settecentesca Villa Maria.

Con un’offerta didattica fortemente orientata alla professionalizzazione, il Master UniPi permetterà di acquisire nozioni fondamentali, funzionali alla scrittura scenica, nell’àmbito della narratologia e della linguistica per il parlato recitato, del diritto dello spettacolo e delle tecniche di scrittura necessarie alla redazione di soggetti, trattamenti e sceneggiature concernenti la serialità televisiva.

Oltre alle lezioni in aula, tenute da docenti universitari e da esperti del settore, il programma prevede conferenze sulle diverse professioni della scena, laboratori di sceneggiatura e attività di tirocinio per tutti i corsisti, da svolgersi presso accreditate case di produzione impegnate in progetti di scrittura e realizzazione di serie TV.

Le attività si svolgeranno il venerdì e il sabato da gennaio a giugno 2025.

Sono previsti 54 ore di fondamenti teorici e incontri con professionisti della serialità, 180 ore di laboratorio con affermati sceneggiatori, 750 ore di tirocinio presso case di produzione.

C’è tempo per presentare domanda di iscrizione e partecipare al Master fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2024.

Per i candidati che intendono iscriversi e partecipare a questo percorso formativo di II livello, sono previste quattro agevolazioni che verranno assegnate agli iscritti tenendo conto dell’attestazione ISEE e della valutazione del curriculum.

Tutti i dettagli sui costi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dedicato: masterscrivereserietv.fileli. unipi.it.