A Livorno il primo centro Hair & Beauty SPA Bio

2 Marzo 2025

A Livorno il primo Hair & Beauty Spa Bio

A Livorno il primo Hair & Beauty Spa Bio: il lusso della natura per capelli e pelle

Un nuovo concetto di bellezza e benessere ha trovato casa a Livorno, grazie a Lara Lenzi, che ha dato vita al primo Hair & Beauty Spa Bio della città. E’ un luogo dove lusso; natura; innovazione, si fondono per regalare un’esperienza sensoriale unica, nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute di cute e capelli. Definire l’attività di Lara Lenzi come un semplice parrucchiere a Livorno è ampliamente riduttivo…. Grazie alla formazione, all’esperienza, alla visione del desiderio di essere diversi , il salone è stato strutturato per distinguersi e offrire qualcosa di unico nel suo genere: una ” HAIR & BEAUTY SPA BIO “

“Il parrucchiere del futuro”

Lara Lenzi ha unito tradizione e innovazione, volendo così regalare a tutte le sue clienti un infinito “BENESSERE” che unisce il lusso alla “NATURA” , coniugando i classici servizi del parrucchiere tradizionale con quelli innovativi del Biologico, Biodinamici e Biodegradabile.

Esegue con l’aiuto della sua “SPA MIST” servizi con acqua depurata, micronebulizzata e con l’aiuto di prodotti a filosofia naturale, organica rispetta anche il nostro Ambiente.

Le 2 aziende di Lara Lenzi (uniche in Italia) coltivano le piante nei propri terreni e producono i prodotti e le erbe tintorie (con le quali riescono a colorare e curare i capelli delle loro clienti) nelle loro filiere.

Sempre con l’aiuto delle erbe e fanghi, nella SPA riescono ad idratare anche la pelle del viso e delle mani con l’utilizzo di miscele personalizzate secondo le esigenze della cliente.

L’esperienza sensoriale del lavaggio giapponese YUME

Un elemento distintivo dell’Hair & Beauty Spa Bio è il lavaggio giapponese YUME, che in giapponese significa “sogno”.

Questo trattamento va oltre il semplice lavaggio, trasformandolo in un’esperienza di puro relax. Ai clienti vengono effettuati servizi e trattamenti per capelli, cute e pelle.

Un piacevolissimo massaggio plantare e palmare “coccola i clienti” oltre a stimolare il benessere generale. Una Cascata d’acqua promuove il Rilassamento e migliora attivamente la salute e il benessere del cuoio capelluto; coccola le clienti creando una sensazione di benessere, aumenta il valore dei trattamenti ed è un’esperienza SPA trasformativa che promuove relax.

Il lusso per i tuoi capelli e la tua pelle nel centro di Livorno

Situato in Scali Aurelio Saffi 47, angolo via del Fante, a due passi dal Mercato Centrale di Livorno, il centro Hair & Beauty Spa Bio di Lara Lenzi è un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa sostenibile ed efficace ai classici trattamenti di bellezza.

Un giovedì al mese il salone di Lara Lenzi offre in promozione ai clienti un trattamento con il 20% di sconto. Il 20 marzo sarà il giorno della promozione. Per chiunque volesse farsi “coccolare” con il lusso della natura per capelli e pelle sarà sicuramente un’occasione da non perdere

Per informazioni e prenotazioni: 331 2559705

Orari di apertura: dal mercoledì al sabato, con orario continuato.

I parrucchieri Bio Lara Lenzi sui social

