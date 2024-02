Home

23 Febbraio 2024

A Livorno il raduno della Nazionale Italiana Maxibasket Fimba Over40

Livorno si prepara ad accogliere il primo raduno della Nazionale Italiana Maxibasket Fimba Over40

Livorno, 23 febbraio 2024 – A Livorno il raduno della Nazionale Italiana Maxibasket Fimba Over40

La città di Livorno si prepara ad ospitare il primo raduno della Nazionale Italiana Maxibasket Fimba Over40, in programma lunedì 26 febbraio presso il palazzetto dello sport “Bruno Macchia”.

Per FIMBA Italia, ramo Italiano della Federazione Internazionale MaxiBAsket, rappresenta un momento di grande importanza: l’obiettivo è quello di ripartire con una nuova generazione di campioni in grado di ripetere le gesta dei pluricampioni Europei e Mondiali attualmente con le squadre Over50, 55, 60 e 65. Per il movimento del maxibasket in continua crescita negli ultimi anni, questa sarà una ottima occasione considerando che i prossimi Campionati Europei saranno proprio in Italia, a Pesaro, dal 21 al 30 Giugno prossimo.

Il raduno vedrà la partecipazione di circa 20 atleti provenienti da tutta Italia, che si uniranno sotto la guida del coach Luca Granchi.

La giornata del 26 febbraio si aprirà alle ore 13:00 con la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico. A seguire, gli atleti inizieranno il lavoro sul campo.

Al termine, previsto per le 15:30 la squadra sarà ospite del Circolo Tennis Livorno per un pranzo ed una riunione nella quale potremo incontrare la stampa presente.

Il raduno di Livorno rappresenta un’occasione importante per tutti gli appassionati di maxibasket di vedere da vicino i migliori atleti italiani Over 40, molti dei quali ancora in attività, e di conoscere le loro storie. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito.

