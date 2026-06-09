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A Livorno il servizio gratuito di Estetica Onco-Ematologica dedicato al benessere delle persone

Cronaca

9 Giugno 2026

A Livorno il servizio gratuito di Estetica Onco-Ematologica dedicato al benessere delle persone

Livorno 9 giugno 2026 A Livorno il servizio gratuito di Estetica Onco-Ematologica dedicato al benessere delle persone

C’è una parte della cura che non si misura con gli esami clinici, ma con uno sguardo che torna a riconoscersi allo specchio, con la serenità ritrovata, con la forza di affrontare ogni giorno il proprio percorso terapeutico.

Da questa consapevolezza nasce il nuovo Servizio di Estetica Onco-Ematologica di AIL Livorno (Associazione italiana leucemie), presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Sociale Andrea Raspanti, di Andrea Leonardi Presidente Ail Livorno, di Tina stanchi estetista di Apeo. Intervenuti all’incontro anche Micholle Giovacchini Case manager Digitale e Valter Romagnoli Consigliere AIl Livorno

Completamente gratuito, il servizio partirà il 24 giugno e vuol rappresentare un importante passo avanti nell’assistenza alle persone affette da patologie onco-ematologiche, offrendo un supporto qualificato che affianca le cure mediche e si prende cura della persona nella sua interezza.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione di Ail con APEO – Associazione Professionale di Estetica Oncologica, realtà di riferimento a livello nazionale nella formazione delle professioniste specializzate nell’accompagnamento delle persone in trattamento oncologico.

Come ha spiegato Tina Stanchi, estetista onco-ematologica di Apeo, nella sede di Ail saranno a disposizione professionisti specializzati in Estetica Onco-Ematologica, che sono state preparate da oncologi, dermatologi e fisioterapisti, per accompagnare i pazienti durante e dopo le terapie attraverso trattamenti specifici, consulenze personalizzate e indicazioni mirate per la cura di se stessi e del proprio benessere.

“Le necessità che possono essere soddisfatte – ha spiegato Stanchi – vanno dalla cura delle unghie a quella della pelle e delle sopracciglia, così come sarà possibile fornire massaggi mio-rilassanti. Tutto a partire da una consulenza (anch’essa gratuita) mirata su ogni singola persona: sulla base della terapia assunta (e del livello di tossicità cutanea di essa) sarà possibile stabilire insieme al paziente quali interventi di natura estetica potranno essere svolti. Obiettivo rendere migliore la qualità della vita del paziente oncologico, aumentando il benessere sia a livello fisico che psicologico”.

Perché sentirsi accolti, ascoltati e sostenuti significa anche affrontare con maggiore fiducia le sfide della malattia.

«Ogni percorso di cura è fatto di terapie, ma anche di emozioni, fragilità e bisogno di normalità. Con questo progetto vogliamo offrire alle persone uno spazio dedicato a sé stessi, dove ritrovare benessere, autostima e serenità», ha sottolineato Andrea Leonardi presidente di AIL Livorno, informando che consulenze e trattamenti si svolgeranno nella sede di Ail.

Il nuovo Servizio di Estetica Onco-Ematologica nasce con l’obiettivo di restituire centralità alla persona, valorizzando aspetti spesso considerati secondari ma che incidono profondamente sulla qualità della vita. Un gesto di attenzione che diventa sostegno concreto, una carezza che si trasforma in forza, una presenza che aiuta a non sentirsi soli.

Perché la cura passa anche attraverso il benessere, l’ascolto e la possibilità di continuare a riconoscersi, ogni giorno.

Con questa iniziativa, AIL Livorno rinnova il proprio impegno a fianco dei pazienti e delle loro famiglie, promuovendo un modello di assistenza sempre più umano, completo e vicino alle esigenze delle persone.

L’assessore Andrea Raspanti ha voluto ringraziare Ail, non solo per il suo costante impegno a sostegno della ricerca, ma anche per progetti come questo: “ Quando una persona entra in contatto con il mondo della malattia con tempi di guarigione anche lunghi, la sola prestazione sanitaria non è sufficiente. Con un servizio come questo Ail si rivela un supporto fondamentale in un discorso di umanizzazione delle cure nel senso più ampio del termine, per fare in modo che la persona possa guardare oltre la dimensione malattia. C’è la malattia ma c’è la persona, la sua vita oltre la malattia. Il tempo della malattia è un tempo di vita e non un tempo sottratto alla vita”.

Come accedere al servizio

E’ possibile richiedere consulenze dedicate per consigli e supporto nella cura personale in ogni fase direttamente in reparto (desk Oncologia ed Ematologia), oppure contattando :

Ail Livorno O.D.V, Piazza Damiano Chiesa 41, il lunedì-Mercoledì-venerdì Dalle 9.00 alle 12.30

Telefono 0586-892295

ail.livorno@ail.it

Le dichiarazioni di APEO nazionale

Valter Andreazza, Presidente nazionale APEO, afferma:

«La collaborazione con AIL rappresenta per APEO molto più di una partnership operativa. È la testimonianza concreta di una visione condivisa che mette al centro la persona e la sua qualità di vita. Ringraziamo AIL Livorno per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di investire in un servizio che restituisce attenzione, dignità e vicinanza alle persone e alle loro famiglie.»

La dott.ssa Carolina Ambra Redaelli, fondatrice di APEO, aggiunge:

«Quando abbiamo fondato APEO immaginavamo un futuro in cui l’Estetica Oncologica potesse diventare parte integrante dei percorsi di supporto alla persona. La collaborazione con AIL Livorno rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete capace di coniugare competenza professionale, rigore scientifico e umanità.»