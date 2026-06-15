Home

Eventi

A Livorno il talk “Incertezza sul futuro: un dialogo intergenerazionale”

Eventi

15 Giugno 2026

A Livorno il talk “Incertezza sul futuro: un dialogo intergenerazionale”

Livorno 15 giugno 2026 A Livorno il talk “Incertezza sul futuro: un dialogo intergenerazionale”

Venerdì 19 giugno 2026 ore 17.30 nella Sala del Grande Rettile presentazione del Rapporto Giovani 2026 dell’Istituto Toniolo

L’Assessorato alle politiche Giovanili del Comune di Livorno, in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presenta alla città il volume “La condizione giovanile il Italia. Rapporto Giovani 2026” durante il talk pubblico dal titolo “Crescere nell’incertezza, costruire il futuro”.

Il Rapporto Giovani (ed. Il Mulino), è realizzato dall’Istituto Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica, con Ipsos e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Non è una singola crisi a caratterizzare i giovani di oggi, ma una sequenza continua di eventi destabilizzanti: dall’11 settembre alla pandemia da Covid-19, dalla Grande Recessione al ritorno della guerra in Europa. Diventare adulti nel XXI secolo significa fare i conti con un mondo strutturalmente instabile, in cui l’incertezza non è un’eccezione ma la condizione di partenza. Lavoro fragile, autonomia che si allontana, relazioni condizionate dalla precarietà economica, disuguaglianze territoriali nel benessere. Eppure, i giovani non stanno fermi: chiedono spazio, voce e un ruolo nelle scelte collettive.

L’evento a Livorno: il talk “Incertezza sul futuro: un dialogo intergenerazionale” vuole trasformare i risultati della ricerca nazionale in un’occasione di confronto pubblico vivo e radicato nel territorio livornese. L’obiettivo è collegare i dati del Rapporto alle esperienze concrete dei giovani di Livorno, favorire un dialogo tra generazioni diverse e riflettere insieme sul ruolo delle politiche pubbliche nel creare opportunità concrete.

Programma

17.30 Introduzione al Rapporto

Michele Magnani, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Livorno

Adriano Mauro Ellena, Docente di psicologia sociale e collaboratore dell’Osservatorio Giovani Istituto Toniolo

18.00-18.45 Tavola di confronto intergenerazionale con l’intervento e le domande di:

Rachele Casali – Presidente Consulta Giovanile di Livorno

Alessio Simoncini – Arci Livorno

Stefano Romboli – Associazione Nesi

Giorgio Pacini – Presidente Commissione Consiliare Giovani: Livorno Città per i giovani

Giulia Biagetti – CGIL Toscana

Modera l’incontro la Dottoressa Giulia Vanni, Psicologa del lavoro, Orientatrice e consulente HR

Venerdì 19 giugno 2026 ore 17.30

Sala del Grande Rettile, Museo della Città, piazza del Luogo Pio 19

Ingresso libero e aperto alla città

Per informazioni: cred@comune.livorno.it