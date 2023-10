Home

A Livorno inaugura la prima biblioteca LGBTQIA+

20 Ottobre 2023

Livorno 20 ottobre 2023 – A Livorno inaugura la prima biblioteca LGBTQIA+

Inaugurazione della prima biblioteca LGBTQIA+ e transfemminista presso l’Approdo Centro Ascolto LGBTQ+ a Livorno

Sabato 21 ottobre, dalle ore 18, si svolgerà l’inaugurazione della prima biblioteca tematica LGBTQIA+ e transfemminista di Livorno presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo in Via Caduti del Lavoro 26 (LI) – 1 PIANO.

All’interno della biblioteca, che sarà ufficialmente attiva per il servizio di prestito e consultazione, sono presenti testi relativi alle tematiche queer con un focus sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere e al transfemminismo. I testi disponibili presso la nostra biblioteca hanno anche approcci specialistici e sono rivolti non soltanto alla cittadinanza ma anche a figure professionali come insegnanti con particolare attenzione al bullismo omolesbobitransfobico all’interno delle scuole, psicologi e assistenti sociali.

Nel vasto catalogo che offriamo sono presenti anche letture per ragazzi e ragazze oltre che libri per la prima infanzia sui temi delle differenze, dell’inclusività e delle famiglie.

La biblioteca LGBTQIA+ e transfemminista de L’Approdo di Livorno vuole essere anche un nuovo, il primo nel suo genere sul territorio, punto di incontro per persone LGBTQIA+ e femministe con l’impegno di mantenere un ambiente sicuro, intersezionale e piacevole frequentabile da chiunque volesse approfondire le tematiche e la storia queer e transfemminista con riviste, romanzi e saggi specifici.

Il nostro obiettivo è anche quello di accogliere studenti e studentesse che volessero utilizzare la nostra biblioteca come aula studio. Abbiamo previsto la presenza di circa 8 postazioni con la possibilità di utilizzare un computer e una stampante messi a disposizione dal Centro e la linea Wifi. Questo è un aspetto fondamentale per favorire l’aggregazione delle realtà giovanili in un ambiente dove chiunque può essere liberamente se stess*.

All’inaugurazione, con relativo taglio del nastro, saranno presenti rappresentanti del Comune di Livorno (soggetto capofila del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo nato dal finanziamento di Unar e Ministero delle Pari Opportunità) tra cui l’assessore Andrea Raspanti, le associazioni partner del Coordinamento LGBTQIA+ “Livorno Rainbow” e tutta la cittadinanza.

Dalle ore 18:30 si svolgerà anche la presentazione del libro “Cose del Gender. Testimonianze LGBTQIAP+” a cura di Pomo di Venere.

Questa antologia è frutto di una collaborazione tra Carmignani Editrice e il collettivo Pomo di Venere, che raccoglie le testimonianze di autor* che fanno parte dell’universo LGBTQIAP+ che raccontano i propri percorsi di autoconsapevolezza relativi alla propria identità di genere e/o al proprio orientamento sessuale, sia dal proprio punto di vista personale, psicologico ed emotivo, ma anche riflettendo sul contesto in cui è avvenuta questa presa di coscienza, su come è stata recepita dal mondo relazionale e su quale sia la rappresentazione mediatica e socio-politica, spesso stereotipata, che grava ancora sulle persone queer.

