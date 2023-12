Home

A Livorno inizia il festival della Partecipazione Giovanile alle Elezioni Europee

12 Dicembre 2023

Livorno 12 dicembre 2023 – A Livorno inizia il festival della Partecipazione Giovanile alle Elezioni Europee

La città di Livorno ospita il Festival della Partecipazione Giovanile alle Elezioni Europee, evento vincitore di un finanziamento europeo nell’ambito delle attività dell’European Youth Event – EYE2023.

L’invito è rivolto in particolare ai giovani livornesi e alla popolazione tutta.

Gli obiettivi del festival sono quelli di informare i giovani del territorio sulle modalità di voto e sul valore delle elezioni europee, venendo incontro in particolare a coloro che voteranno per la prima volta. Sarà focalizzata l’attenzione sull’importanza del voto, utile a plasmare il futuro dell’Unione europea coinvolgendo i ragazzi in un processo stimolante e partecipativo, creato dai giovani per i giovani.

Il Festival si svolgerà in tre giornate:

Martedì 12 dicembre

si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale nel Palazzo Comunale in Piazza del Municipio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 l’inaugurazione del Festival con l’esibizione di due violinisti del Conservatorio Musicale Pietro Mascagni. Seguirà un intervento del professore dell’Università di Pisa, Pietro Finelli. Finelli spiegherà i meccanismi che stanno alla base delle votazioni.

Al termine sarà offerto un rinfresco.

Mercoledì 13 dicembre

Cisternino di Città alle ore 15:30. Rifletteremo sui concetti appresi il giorno precedente e scriveremo insieme le parole chiave del Manifesto su come diventare cittadini attivi alle elezioni europee.

Al termine sarà offerto un rinfresco

Giovedì 14 dicembre

Alle ore 15:30, verrà inaugurata la Panchina Europea di Villa Fabbricotti dedicata a Simone Veil alla presenza delle istituzioni locali.

Tutti i ragazzi che avranno terminato il percorso riceveranno un attestato di partecipazione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Livorno, è stato organizzato da Nina Palermo, ambasciatrice europea giovani nel programma BuildEu2 del Collectif pour un Service Civique Europeen e membro del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno.

Le adesioni possono essere effettuate al seguente link:

https://forms.gle/QPQEytrcAF72tvHM6

