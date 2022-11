Home

A Livorno la data Zero del Tour di Emma Nolde

Musica

2 Novembre 2022

A Livorno la data Zero del Tour di Emma Nolde

Livorno 2 novembre 2022

Venerdì 4 novembre arriva sul palco del The Cage la giovane cantautrice toscana Emma Nolde con l’atteso nuovo disco, Dormi, uscito a settembre per Woodworm/Capitol Records Italy.

Dormi arriva a due anni dal fortunato Toccaterra, un’opera prima molto acclamata dalla critica, arrivata finalista al Premio Tenco 2020 e presentata in giro per l’Italia con un lungo tour di 50 concerti. Il nuovo lavoro discografico, che promette di attestare Emma Nolde come una delle voci più interessanti del panorama italiano, è un viaggio intimo intorno al dubbio, alla ricerca di una risposta diversa, migliore, un riparo dove proteggere i propri ricordi per essere pronti a difendere il proprio futuro, nonostante il timore che non ne valga la pena, che impegnarsi possa non bastare. Alla realizzazione del disco ha contribuito Francesco Motta, coproduttore dei due singoli che ne hanno anticipato l’uscita, Respiro e La stessa parte della luna.

Emma Nolde è nata in Toscana nel 2000: all’età di quindici anni inizia a scrivere canzoni in inglese, ma in poco tempo la scrittura italiana prende il sopravvento e nel 2020 la porta, ad appena vent’anni, ad affrontare il lunghissimo tour del disco d’esordio. A novembre 2021 pubblica un inedito insieme a Generic Animal, Un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo. A maggio 2022 è presente con il brano Il diavolo è un bambino nel disco di featuring degli Zen Circus, Cari fottutissimi amici. Nell’estate del 2022 Emma torna a calcare i palchi d’Italia con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti e sceglie proprio il live club di Livorno come allestimento e prima data del nuovo tour.

