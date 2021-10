Home

A Livorno la festa degli scacchi con un torneo ispirato dal film Harry Potter

22 Ottobre 2021

Livorno 22 ottobre 2021

Sarà il presidente del CONI livornese Giovanni Giannone a premiare i migliori scacchisti livornesi al termine di una intensa giornata al circolo ARCI Carli domenica 24 ottobre.

Una vera e propria festa che si articolerà in varie fasi.

Alle 11 un torneo a squadre ispirato alla saga di Harry Potter che la prossima settimana festeggia i venti anni dall’uscita in tutte le sale cinematografiche del mondo del primo film della saga “Harry Potter e la pietra filosofale” con la famosa scena degli scacchi dei maghi che ha avvicinato milioni di bambini agli scacchi in tutto il mondo.

Si sfideranno 4 squadre scelte col famoso cappello parlante che deciderà l’appartenenza a Grifon d’oro, Corvo nero, Tasso rosso e Serpe Verde.

Alle 16.45 premiazione del torneo, premiazione delle squadre che hanno ottenuto brillanti risultati fra cui la permanenza in serie B e la promozione in C per le due senior e il titolo di campioni regionali under 10 e vice campioni under 12 e under 16. Saranno presentazione delle nuove maglie amaranto con la Torre della Meloria che vestiranno le due squadre under 10 e under 12 che parteciperanno alla finale del campionato italiano giovanile prevista dal 29 ottobre al 1 novembre ad Acqui Terme.

