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Cronaca

A Livorno la giornata conclusiva del progetto “La Fabbrica della Salute. Storie in movimento”

Cronaca

4 Giugno 2026

A Livorno la giornata conclusiva del progetto “La Fabbrica della Salute. Storie in movimento”

LIVORNO, 4 giugno 2026 A Livorno la giornata conclusiva del progetto “La Fabbrica della Salute. Storie in movimento”

Si svolgerà venerdì 5 giugno a Livorno l’evento conclusivo del progetto “La Fabbrica della Salute. Storie in movimento”, iniziativa realizzata nell’ambito delle azioni dedicate alla promozione della salute mentale e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. La giornata di condivisione, partecipazione e sensibilizzazione per promuovere il benessere psicologico dei giovani e contrastare lo stigma legato alla salute mentale prenderà il via alle ore 9 con un’uscita in barca organizzata presso la Lega Navale Italiana, in via del Molo Mediceo, che coinvolgerà i partecipanti in un’esperienza educativa e formativa a contatto con il territorio e il mare.

Il programma proseguirà alle ore 15 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo con la restituzione conclusiva del progetto “Giovani e salute mentale”, momento dedicato alla presentazione del percorso svolto e dei risultati raggiunti insieme ai ragazzi coinvolti nelle attività. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Cinzia Porrà, Direttrice della Zona Distretto Livornese, Paola Guglielmi, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria, e Andrea Raspanti, Assessore al Sociale del Comune di Livorno.

Alle ore 17 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospiterà lo spettacolo teatrale “Eroi di un’Odissea Minore”, scritto da Alessia Cespuglio e realizzato con il gruppo teatrale dell’Associazione Mediterraneo APS. L’iniziativa rappresenterà un ulteriore momento di riflessione sul tema della salute mentale attraverso il linguaggio dell’arte e della narrazione. L’evento vedrà inoltre la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici IIS Vespucci-Colombo di Livorno, Liceo Statale Francesco Cecioni di Livorno e IIS Carducci Volta Pacinotti di Piombino, protagonisti delle attività sviluppate durante il progetto.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione di numerosi soggetti del territorio, tra cui l’Azienda USL Toscana nord ovest, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, l’Associazione Mediterraneo APS, il progetto Pelagos, Cespuglio e Comunicare per Crescere, con il contributo delle istituzioni locali impegnate nella promozione della salute e dell’inclusione sociale.

“La Fabbrica della Salute. Storie in movimento” si conferma un’occasione importante per valorizzare il protagonismo dei giovani, favorire il dialogo sui temi del benessere psicologico e costruire una comunità sempre più attenta, inclusiva e consapevole.

In foto alcuni momenti del progetto