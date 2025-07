Home

A Livorno "la guerra" si fa a colpi di note con la Battle of the Bands: 10 band, 2 palchi, zero pause

8 Luglio 2025

Sabato 12 luglio il Giardino del Surfer Joe, affacciato sulla splendida Terrazza Mascagni, diventerà il campo di battaglia sonora più elettrizzante dell’estate. Inconsapevole Records, in collaborazione con Surfer Joe, presenta la Battle of the Bands 2025, un evento imperdibile per tutti gli amanti del punk rock, dell’alternative e dell’hardcore.

Dalle ore 19:00 fino a tarda notte, sul palco (anzi, sui due palchi) si alterneranno 10 band, pronte a scatenarsi senza sosta e senza soundcheck, in una maratona musicale che promette energia pura, sudore e zero compromessi.

Una line-up che spacca

A prendersi la scena saranno:

7Years, Ratbones, All Fall Down, The Chromosomes, Cocks, Lillians, One Night Stand, Idont, The Banals e Teenage Bubblegums — dieci nomi che fanno ruggire la scena underground italiana e che trasformeranno la notte livornese in un’esplosione di musica live.

L’ingresso costa solo 10 euro, ovvero 1 euro per ogni band: un invito esplicito a supportare la scena, a farsi travolgere da decibel e chitarre distorte, tra pogo, cori e brindisi a ritmo di birra ghiacciata.

Niente tempi morti, niente compromessi, solo vera attitudine e passione condivisa. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con il mare a pochi passi e una community pronta a far sentire la propria voce.

Info pratiche

📍 Surfer Joe – Terrazza Mascagni, Livorno

📆 Sabato 12 luglio 2025

🕖 Dalle ore 19:00 fino a tarda notte

🎟️ Ingresso: 10 euro

📢 Organizzato da Inconsapevole Records e Surfer Joe