A Livorno la notte bianca dello sport, Talk Show, campioni e Dj set. Il programma

13 Luglio 2023

Livorno 13 luglio 2023

Sabato 22 luglio, dalle 18.00 alle 02.00, la città di Livorno celebra lo sport in ogni sua forma con La notte bianca dello sport. A organizzare l’evento per conto del Comune di Livorno è la Fondazione Lem, il soggetto comunale che si occupa di grandi eventi di taglio turistico, in collaborazione con il Comitato provinciale del Coni che ha coinvolto tutte le Federazioni sportive presenti a Livorno. La Notte Bianca dello Sport ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dello Sport e del Coni.

Partita da un’idea del sindaco Luca Salvetti, che ha anche la delega allo sport, la Notte Bianca diventa realtà proprio a Livorno, città dello sport per eccellenza, divenuta tale grazie a campioni che si sono distinti in molteplici discipline: dal calcio alla scherma, dall’atletica al rugby, dal basket alle arti marziali e a tante altre. Per questo la manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di molti sportivi livornesi di ieri e di oggi, a disposizione di quanti decideranno di cimentarsi nelle varie discipline.

Il luogo deputato della manifestazione non poteva che essere la Cittadella dello Sport compresa tra via dei Pensieri e via Allende:

un’area che racchiude le principali strutture sportive della città. Queste saranno tutte aperte al pubblico: dallo stadio Armando Picchi al Campo Scuola Martelli (solo zona lanci), toccando la piscina Camalich, il PalaScherma Fides, il PalaCosmelli e il PalaMacchia per arrivare al “Montano” di rugby, all’Atleti Sporting Club (Tennis) e all’ippodromo Caprilli, con l’ingresso alle scuderie proprio da via dei Pensieri.

Nell’area parcheggio del campo scuola sarà allestita un’area ristoro e un grande placo dove si svolgeranno dei talk show con personaggi del mondo dello sport.

È inoltre previsto l’evento “Radio stop party”: un coinvolgente spettacolo di intrattenimento e musica con DJ set e musica.

Sul palco saliranno anche Leo Gassman, vincitore di Sanremo 2020 per la “Sezione giovani”, Sofia Tornabene (vincitrice di XFactor 2019), Tancredi e Thomas di Amici. Con loro anche Regina Miami e Roberto Giannoni di Radio Stop.

Il parcheggio del campo scuola Martelli rimarrà chiuso dalle 16.00 di venerdì 21 per allestimento. Via Allende e via dei Pensieri saranno chiuse al traffico dalle 08.00 del 22 luglio.

L’area diventerà una grande zona completamente pedonale aperta alla fruizione di famiglie, ragazzi e adulti interessati a scoprire le decine di discipline che verranno presentate durante la serata.

Molte le società che, infatti, offriranno la possibilità di provare il loro sport ai tanti che saranno interessati in vista delle ripartenze sportive di settembre. Sono previsti dei tatami per le arti marziali, un ring per il pugilato, uno spazio protetto per il kickboxing, un tunnel di battuta gonfiabile per provare il baseball e dei mini-campi di basket per giocare sfide tre contro tre.

Per bevande e cibo, oltre nello spazio all’aperto, sarà possibile trovare ristoro all’interno dei bar e ristoranti dei vari impianti sportivi. Infine, per i più piccoli saranno allestiti alcuni gonfiabili nella maxi-area della manifestazione.

Main sponsor della Notte bianca dello sport saranno Porta a Mare Livorno e Chianti Banca. Sponsor tecnici Decathlon e Leroy Merlin.

IL PROGRAMMA DEI TALK E MUSICA DEL PALCO CENTRALE

Ore 18.40 Lo sport paralimpico: con la presenza del ciclista Carlo Calcagni ed esponenti livornesi

19.20 Il futuro dello sport: al centro del talk la riforma dello Sport

Ore 20.00 Inaugurazione della Notte bianca dello sport

20.40 Il fenomeno del basket a Livorno: presenti vecchie glorie della pallacanestro livornese e i protagonisti di oggi

Ore 21.20 I nostri campioni: Francesco Marrai (vela), Irene Vecchi (scherma) ed altri

22.00 Concerto + dj set

LA LISTA DEI PARTECIPANTI

ACSI / ASC CONFCOMMERCIO / ATLETICA LEGGERA (FIDAL) / BASEBALL E SOFTBALL (FIBS) / BRACCIO DI FERRO (SBFI) / CALCIO (FIGC) / CANOA (FICK) / CANOTTAGGIO (FIC) / CICLISMO (FCI) / COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP) / CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO / CONI LIVORNO / CRONOMETRISTI (FICR) / CSEN / CSI / DAMA (FID) / DANZA SPORTIVA (FIDS) / EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES) / EQUITAZIONE (FISE) / GINNASTICA (FGI) / GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI (FIGEST) / JUDO – LOTTA – KARATE – ARTI MARZIALI (FIJLKAM) / KICKBOXING (FEDERKOMBAT) / MEDICINA DELLO SPORT (FMSI) / MOTOCICLISMO (FMI) / MSP (MOVIMENTO SPORTIVO POPOLARE) / NUOTO E PALLANUOTO (FIN) / ORIENTAMENTO (FISO) / PALLACANESTRO (FIP) / PALLAVOLO (FIPAV) / PANATHLON LIVORNO / PATTINAGGIO (FISR) / PESISTICA (FIPE) / PUGILATO (FPI) / RUGBY (FIR) / SCACCHI (FSI) / SCHERMA (FIS) / SPINNING / STELLE E PALME AL MERITO SPORTIVO (ASMES) / STRABILIANTI/ TENNIS E PADEL (FITP) / TENNIS TAVOLO (FITET) / TIRO CON L’ARCO (FITARCO) / TRIATHLON (FITRI) / UISP /VELA (FIV) / VETERANI DELLO SPORT – ALMANACCO DELLO SPORT – AZZURRI D’ITALIA

Social taxi Notte Bianca 22 luglio 2023

Anche per La Notte bianca dello sport è attivo il servizio Social Taxi, progetto promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno. Si tratta di un servizio gratuito di trasporto per persone con disabilità volto a favorire una maggior partecipazione sociale. Prenotazione corse dalle ore 10:00 alle ore 12:00 il 22 luglio al 334 3617092, anche tramite whatsapp. Prima corsa partenza ore 18:00, ultima corsa rientro ore 02:00 del 23 luglio.

È importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore di portata massima 400. kg con spazio cm 124 cm 80. Il van risponde alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard” come carrozzine manuali a spinta ed elettroniche. NON saranno caricati scooter elettrici da esterno. Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione nelle corse programmate. Potranno accedere al van la persona con disabilità ed un solo accompagnatore.

Comunicazione aumentativa alternativa

Come tutti gli eventi di quest’anno targati LEM, anche il manifesto della Notte bianca dello sport riporta una sezione in “comunicazione aumentativa e alternativa” in risposta alla proposta dell’Associazione Autismo Livorno. Si tratta di un sistema di simboli che permettono a persone con difficoltà di linguaggio verbale di comunicare. Spesso sono riquadri con all’interno un simbolo e il testo che rappresenta. La scelta della Fondazione LEM è di applicare questo tipo di comunicazione a tutti i suoi strumenti promozionali.



Nella Sala Cerimonie gremita a Palazzo Comunale, la presentazione ufficiale della Notte dello Sport.

il sindaco Luca Salvetti commenta:

“Organizzare una Notte bianca tutta dedicata allo sport che è una delle essenze di questa città, era un’idea e un sogno che avevo sin dall’inizio di questo mandato.

Ho cominciato a sognarla, a immaginarla, a vedere come poteva essere costruita e poi, superato il Covid, abbiamo dato l’accelerazione.

Fondamentale è stata la collaborazione con il Coni: Gianni Giannone ha colto al volo questa iniziativa e questa idea come elemento nodale anche per raccontare Livorno a livello nazionale.

Le reazioni sia del presidente del Coni, sia del Ministro su questa idea, sono state significative e poi la Fondazione Lem che ancora una volta si dimostra elemento fondamentale per arrivare ad una organizzazione degna di una città come Livorno che, dal punto di vista degli eventi, è indubbiamente da qualche anno al top.

Un grazie anche a Gianni Tacchi e un ringraziamento speciale a tutte le federazioni, a tutte le società che hanno aderito con entusiasmo”.

Il presidente provinciale del Coni Giovanni Giannone dichiara:

“Si riesce a realizzare un’idea che già era stata lanciata prima della pandemia, quella cioè di creare una grande vetrina dello sport livornese.

Livorno è una città che produce risultati veramente eccezionali, siamo sempre in prima fila a lottare per delle medaglie, per questo era giusto, anche una volta l’anno, realizzare un evento del genere. Iniziativa che deve diventare una tappa importante dell’estate livornese.

E’ necessario dare un significato preciso a questo grande movimento per una serie di motivi: il primo per rendere onore ai tanti campioni che Livorno riesce a produrre, ha prodotto e continuerà a produrre, e un segno di riconoscimento nei confronti dei tantissimi volontari, delle tantissime società che giornalmente lavorano per lo sport livornese”.

Adriano Tramonti, responsabile organizzazione, promozione e ambito di Fondazione Lem ha aggiunto:

“Il dato interessante è che questo evento ha raccolto l’attenzione di sponsor di rilievo che si sono innamorati dell’iniziativa e ci hanno dato una mano, permettendoci di organizzare una festa importante, aumentandone così il livello qualitativo.

La modella del video/spot della “Notte dello sport” Eleonora Melosi, è livornese ed è anche una giocatrice di pallavolo.

Saranno presenti numerose federazioni sportive che avranno a loro disposizione uno spazio ed un gazebo.

La parte spettacolare privilegia i giovani e tra i vari nomi che saliranno sul palcoscenico, montato nell’area parcheggio del campo scuola, segnaliamo Leo Gassman.

Gli impianti sportivi della “cittadella dello sport” saranno tutti aperti ad eccezione del camposcuola, che ha la pista in rifacimento e la ristorazione presente all’interno degli impianti sarà anche spostata sulla strada”.

Gianni Tacchi , referente Lem per i rapporti con Coni e Federazioni Sportive conclude:

“Mi preme dare qualche numero 48 sono le realtà coinvolte, tra federazioni sportive, associazioni, enti di promozione, che al loro interno hanno varie discipline.

La Notte dello Sport sarà dunque una manifestazione che porterà nella zona della cittadella dello sport un numero importantissimo di persone e di realtà che si occupano di tutte le discipline sportive presenti a Livorno. Ognuno avrà il suo spazio per le proprie attività.

Il basket ha organizzato una tappa nazionale del circuito 3 contro 3, il baseball farà una esibizione all’interno di un gonfiabile, ci saranno eventi sportivi di beneficienza, il pugilato avrà un ring al centro del parcheggio di fronte al camposcuola e Mma e kick boxing avranno una gabbia.

Sarà possibile anche visitare il palazzetto della scherma. Le iniziative saranno tantissime e per tutti i gusti. I bambini avranno l’opportunità di provare tutti gli sport”.

