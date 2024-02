Home

Cronaca

A Livorno la Quarto Savona15, la Teca con i resti dell’ auto della scorta del giudice Falcone

Cronaca

9 Febbraio 2024

A Livorno la Quarto Savona15, la Teca con i resti dell’ auto della scorta del giudice Falcone

Livorno 9 febbraio 2024 – A Livorno la Quarto Savona15, la Teca con i resti dell’ auto della scorta del giudice Falcone

Nella mattinata oggi, di venerdi 9 Febbraio, la Questura di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno, unitamente all’Associazione DonatoriNati e Volontari della Polizia di Stato e la collaborazione dell’Ufficio scolastico Provinciale, ha coinvolto gli studenti degli istituti scolastici di Livorno

Protagonista della giornata; la Quarto Savona15, la Teca con i resti dell’ auto della scorta del giudice Falcone che nel maggio del 1992 venne fatta esplodere per mano della mafia , a bordo della quale viaggiavano i tre operatori di polizia di scorta Rocco di Cillo, Vito Schifani ed Antonio Montinaro.

La Teca della QS15 è stata posizionata nella piazzetta antistante il Teatro Goldoni dalle h. 8.00 a disposizione della cittadinanza .

Alle h.10.00 dinanzi al Teatro Goldoni si è proceduto alla scopertura della Teca a cura del Sig. Prefetto ,del Sig. Questore ,del Sindaco di Livorno insieme al Provveditorato agli Studi .

Dalle ore 10.30 alle h.12.30 presso il Teatro si svolgerà il dibattito – condotto dalla giornalista de La Nazione Michela Berti -tra gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori livornesi e la Sig. Montinaro che ha raccontato la sua storia di moglie del capo scorta Antonio Montinaro , rispondendo alle domande e curiosità dei ragazzi sui gravi fatti che colpirono e stravolsero il nostro paese nel 1992

Il Questore Stellino ”….sono orgogliosa e contenta di aver avuto la disponibilità da parte della Sig. Tina Montinaro per realizzare questo evento anche qui su Livorno, ove la teca non era mai giunta.

Già in altra mia sede precedente ebbi questa possibilità ed è stato veramente un evento emozionante , profondo che ha colpìto non solo le giovani generazioni alle quali vogliamo trasmettere il messaggio del valore e del sacrificio fatto da queste “ uomini e donne ”, ma è stato coinvolgente per l’intera cittadinanza che si è apprestata a suo tempo a visitare la Teca durante la permanenza . Quindi alla luce di questo sono sicura che anche la città di Livorno saprà coglierne il giusto valore e significato”

Istituti partecipanti:

Niccolini Palli

Buonatalenti Cappellini Orlando

Carducci /Volta /Pacinotti

Enriques

SantoSpirito

Vespucci Colombo

Galileo Galilei

Mazzini

Benci/Borsi

Santo Spirito

Cerboni da Portoferraio

Carducci /Volta/Pacinotti da Piombino

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin