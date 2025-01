Home

Cronaca

Aree pubbliche

A Livorno nasce un nuovo mercato è in Piazza XX Settembre. Primo appuntamento: 13 gennaio

Aree pubbliche

10 Gennaio 2025

A Livorno nasce un nuovo mercato è in Piazza XX Settembre. Primo appuntamento: 13 gennaio

Livorno 10 gennaio 2025 A Livorno nasce un nuovo mercato è in Piazza XX Settembre. Primo appuntamento: 13 gennaio

A Livorno prende il via un’iniziativa sperimentale destinata a ridare vita a Piazza XX Settembre: un mercatino che, per i prossimi due anni, animerà la zona con un’offerta varia e diversificata. Questo è un progetto voluto dall’Amministrazione comunale, nella figura dell’assessore al Commercio Rocco Garufo e realizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale (CCN) “Piazza XX e dintorni” e Confcommercio Livorno.

Il nuovo mercato si terrà due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, dalle 8.00 alle 13.00, e vedrà la presenza di 15 banchi assegnati tramite regolare bando.

Ogni banco avrà a disposizione uno spazio ampio di 7×5 metri, per garantire ai commercianti e ai visitatori un’esperienza comoda e ben organizzata. Si tratta di un mercatino generico dove sarà possibile trovare un po’ di tutto: dai prodotti alimentari al vestiario, rispondendo così alle esigenze di un pubblico ampio e variegato.

L’obiettivo principale è quello di rivitalizzare Piazza XX Settembre e le aree circostanti, rendendola un punto di riferimento per la comunità e per il commercio locale. «Rifacciamo vivere la piazza e la zona anche attraverso questo appuntamento fisso», è l’augurio espresso dal Centro Commerciale Naturale, che ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa.

L’Amministrazione comunale e i promotori confidano nel successo del progetto, auspicando che il mercato diventi un’occasione di incontro per i cittadini e un incentivo per il rilancio economico della zona.

Primo appuntamento lunedì 13 gennaio 2025 dalle 08.00 alle 13.00