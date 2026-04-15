Home

Cronaca

A Livorno nasce una agenzia casa pubblica per chi fatica ad accedere al mercato delle locazioni private

Cronaca

15 Aprile 2026

A Livorno nasce una agenzia casa pubblica per chi fatica ad accedere al mercato delle locazioni private

Livorno, 15 aprile 2026 A Livorno nasce una agenzia casa pubblica per chi fatica ad accedere al mercato delle locazioni private

Nasce a Livorno lo Sportello Integrato per la presa in carico sull’Abitare: una risposta concreta al disagio abitativo, promosso dal Comune di Livorno in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore Misericordia di Livorno, Casae Cooperativa Sociale per l’Abitare e Opera Santa Caterina ODV.

Si tratta di una “Agenzia Casa”, un progetto innovativo volto a contrastare il disagio abitativo e a garantire il diritto alla casa per la cosiddetta “fascia grigia”: famiglie, giovani coppie, single, anziani e lavoratori con redditi regolari (ISEE tra 16.500 e 35.000 euro) che, pur non rientrando nelle categorie di povertà assoluta, faticano ad accedere al mercato delle locazioni private.

Il nuovo Sportello, che si trova in via del Porticciolo 6, e sarà operativo a partire da lunedì 20 aprile è stato inaugurato oggi alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Raspanti, alla dirigente del settore Caterina Tocchini, alla responsabile dell’ufficio Casa Elisabetta Cella e a Giorgia Russo, assistente sociale dell’ufficio Casa.

Per il terzo settore sono intervenuti Gabriele Vannucci, direttore generale Misericordia Livorno, Giulia Lenzini, coordinatrice area sociale Misericordia Livorno, Marco Peruzzi, presidente Cooperativa Casae, Gabriele Danesi, vicepresidente Cooperativa Casae, Cristian Pardossi, coordinatore Cooperativa Casae, Alessia Macchi, responsabile comunicazione Cooperativa Casae, Angela Maria Dalena, legale rappresentante di Opera Santa Caterina ODV.

Come è stato spiegato, si tratta di un modello che unisce innovazione sociale, sostenibilità economica e inclusione sociale.

Lo sportello, finanziato con 52.000 euro dalla Regione Toscana (Delibera di Giunta n. 1613/2024), si propone come dispositivo intermedio tra pubblico e mercato che faciliti l’incontro tra domanda e offerta di alloggi, garantendo sicurezza sia ai proprietari che agli inquilini attraverso azioni di mediazione continua e accompagnamento personalizzato all’abitare nonché la costituzione di un fondo di garanzia.

L’obiettivo è prevenire l’emergenza abitativa riattivando il patrimonio immobiliare privato sottoutilizzato, promuovendo nuova fiducia nel mercato dell’affitto privato che possa generare una rinnovata coesione territoriale e di comunità.

Lo Sportello si rivolge sia a chi cerca casa sia a chi ha un alloggio e desidera metterlo sul mercato. Se a chi cerca casa dà supporto nella ricerca e orientamento personalizzato per l’accesso a opportunità abitative adeguate, ai proprietari lo Sportello offre un servizio di mediazione qualificata, selezione degli inquilini e supporto contrattuale e amministrativo.

La sperimentazione porterà auspicabilmente alla futura costituzione di una Agenzia Sociale per la Casa accreditata, come definita dalla legge regionale 13/2015.

Nei prossimi giorni verranno avviate campagne informative rivolte a cittadini, proprietari e stakeholder locali, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità e garantire la massima accessibilità al servizio.

“Da sempre – ha spiegato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti -il Comune lavora sull’emergenza abitativa, ma in questo caso si lavora su un’altra fascia intermedia e precisa della popolazione, che non può accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica, che avrebbe invece le risorse per accedere alla locazione privata ma che oggi trova molte difficoltà perchè il mercato si è molto chiuso, ad esempio perchè si è molto orientato sulle locazioni di carattere turistico.

Questo progetto – ha aggiunto l’assessore – nasce grazie ad una sperimentazione, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana che noi abbiamo integrato con somme dal bilancio comunale e che ha come obiettivo quello di offrire un servizio di garanzia e di mediazione da parte dell’amministrazione pubblica per tutte quelle persone che oggi faticano ad entrare in una relazione di fiducia con quei proprietari di casa che hanno degli immobili da mettere sul mercato, ma che non si sentono abbastanza rassicurati da affittarli a chi li richiede. Quindi si offre un servizio di mediazione che, da un lato punta a raccogliere l’offerta, e dall’altro a facilitare la relazione tra chi cerca una casa e chi la casa la vuole affittare.

E’ un progetto importante che va ad integrare i servizi che abbiamo già in essere e che va incontro appunto alle persone che hanno le risorse per affittare una casa ma non hanno tutte le garanzie per affacciarsi sul mercato privato e finiscono impropriamente per fare pressione sulle graduatorie dell’Erp. E’ un tentativo grazie anche al volontariato di mettere in campo un’altra azione e di fare sistema per affrontare la tematica delle politiche abitative a 360 gradi”.

ORARI E INFORMAZIONI

Lo sportello sarà operativo a partire da lunedì 20 aprile , tutti i lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00, i martedì e i giovedì in orario pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 e il mercoledì mattina solo su appuntamento ai recapiti 342-6101109 e mail agenziacasa@misericordialivorno.org