5 Giugno 2023

A Livorno puoi dormire in una stanza a tema games, ogni stanza è intitolata ad un gioco: da Super Mario ai Pokemon, da Fortnight a Donkey Kong

Livorno 5 giugno 2023 – A Livorno puoi dormire in una stanza a tema games, ogni stanza è intitolata ad un gioco: da Super Mario ai Pokemon, da Fortnight a Donkey Kong

Easy Roi Srl inaugura una struttura ricettiva unica nel suo genere, dedicata alle famiglie e non solo

Easy Roi Srl ha inaugurato una struttura ricettiva innovativa e accattivante, che rappresenta un progetto pilota nel settore dell’ospitalità. In via Indipendenza 55, un grande appartamento potrà ospitare fino a sei famiglie contemporaneamente, offrendo loro un’esperienza coinvolgente nel centro città.

Lo styling colorato a tema giochi elettronici caratterizza ogni stanza, ognuna dedicata a un famoso gioco, da Super Mario ai Pokemon, da Fortnite a Donkey Kong, per un’atmosfera ludica e divertente.

Le stanze sono arredate con tessili, murales e accessori attentamente selezionati per stimolare la felicità dei bambini e il sorriso degli adulti.

Lorenzo Nucci, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare il risultato di un’idea innovativa e di un grande impegno da parte del nostro team. Abbiamo voluto creare un ambiente accogliente e divertente, diverso da ogni altro, rivalutando un immobile. Per noi quello di Livorno è un esperimento, che contiamo di replicare anche fuori Toscana”.

La Easy Roi srl, di cui sono amministratori e titolari Simone Crobu e Lorenzo Nucci, intende infatti proporre un brand di “appartamenti a tema” in Italia, forse anche all’estero, secondo la vocazione internazionale della società (Simone Crobu al momento dell’inaugurazione non era presente perché a Dubai, per far crescere Easy Roi Dubai).

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore Rocco Garufo, molto interessato allo sviluppo turistico della città e all’indotto, e il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli, che ha espresso ammirazione per l’occupazione al 100% delle stanze durante la stagione estiva. Easy Roi si affida infatti ad una piattaforma per prenotazioni e rapporti con i proprietari di case in tutto il mondo, sviluppata internamente ed efficace ben prima che la struttura venisse inaugurata.

“La presenza di Garufo e Pieragnoli durante l’inaugurazione è segno di sostegno e apprezzamento. Avere un impatto sulla mia città è molto importante per me”.

Nucci ha poi ringraziato la famiglia Guetta, proprietaria della struttura, per la disponibilità e collaborazione, e la Generali Italia Agenzia di via Cairoli, con cui abbiamo stretto una partnership assicurativa per la tranquillità degli ospiti durante il soggiorno”.

