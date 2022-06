Home

A Livorno Ralf, il Dj internazionale che ha fatto la storia della musica

9 Giugno 2022

MUSICA – Livorno 9 giugno 2022

A Livorno Ralf, il Dj internazionale che ha fatto la storia della musica.

Antonio Ferrari, noto anche con lo pseudonimo di DJ Ralf, è un disc jockey italiano di musica principalmente house, e fondatore di LaTerra Recordings, un’etichetta discografica indipendente

Ha lavorato e lavora in molti altri locali, sia in Italia che all’estero come ad esempio al Cocoricò di Riccione, al Tenax (Firenze), ed al Privilege di Ibiza, dove ha curato personalmente l’identità musicale del “il party Alma” esibendosi con dj di livello internazionale quali Steve Bug, Timo Maas, Matt Johnson, Ellen Allien e molti altri.

Il Dj di fama internazionale farà tappa a Livorno sabato 11 giugno presso la discoteca sul mare “Precisamente a Calafuria” per una serata indimenticabile all’insegna della musica house

Per info e prenotazione tavoli 393 2101052 Leonardo

Precisamente a Calafuria, via del Littorale 248 – Livorno

