Livorno, 20 giugno 2024 – A Livorno “Saluto al Sole e mantra” per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga

Alla Terrazza Mascagni venerdì 21 giugno dalle ore 19.30

Livorno, 19 giugno 2024 – Venerdì 21 giugno in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra in tutto il mondo nel giorno del solstizio d’estate, la Terrazza Mascagni, ancora una volta, è stata scelta dai centri e dalle scuole di yoga di Livorno quale suggestiva cornice per l’esecuzione della pratica del Saluto al Sole.

La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 20 come flash mob collettivo. Presenterà la serata il maestro Gualtiero Vannucci. L’esecuzione sarà seguita da musica, mantra e kirtan indiani in compagnia della cantante e musicista Linda Palazzolo.

L’iniziativa, giunta in città all’ottava edizione, è promossa dalla Rete Olistica di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno.

L’evento, che ogni anno vede crescere il numero dei partecipanti, è aperto a tutta la cittadinanza.

Per partecipare sarà sufficiente raggiungere la grande scacchiera affacciata sul mare alle ore 19.30, portando un proprio tappetino e indossando abiti comodi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 329 8226970, 328 5439296.