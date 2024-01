Home

Eventi

A Livorno si celebra la “Spuma” con la prima “Spuma Night”

Eventi

13 Gennaio 2024

A Livorno si celebra la “Spuma” con la prima “Spuma Night”

Livorno 13 gennaio 2024 – A Livorno si celebra la “Spuma” con la prima “Spuma Night”

Mercoledì prossimo 17 Gennaio 2024 a partire dalle 20. 00 al Pub del Piccolo Birrificio Clandestino di Via Solferino si celebrerà una bevanda iconica per il nostro territorio e per il nostro Paese: la “Spuma”.

In pochi sanno che la “Spuma Bionda” e la “Spuma Nera” sono bevande con origini antichissime delle quali, oggi, ne esistono in commercio alcune produzioni molto particolari, biologiche ed a tiratura limitata.

La spuma inoltre, per noi toscani, è sinonimo di alcuni piatti della nostra tradizione.

Enoturistica, organizzatrice dell’evento insieme al Pub del Piccolo Birrificio Clandestino, in una serata divertente ed originale guiderà gli appassionati alla scoperta della storia della spuma bionda e della spuma nera, attraversando un secolo di innovazione ed intuizione che hanno portato alla creazione di una bevanda entrata di diritto nell’immaginario collettivo e nelle tradizioni enogastronomiche del nostro territorio-

Protagonista della serata sarà inoltre la “Spuma Paoletti” che con il suo fondatore Enrico Paoletti che nel lontano 1910 dette vita ad un prodotto che sin da subito seppe conquistare il grande pubblico.

La serata sarà caratterizzata da 4 portate “abbinate” ad altrettante tipologie di spuma per un vero e proprio viaggio nel tempo e nelle tradizioni gastronomiche: formaggi, il nostro 5&5, aneletti siciliani e castagnaccio si sposeranno con due spume bionde e due spume nere.

“Questo evento è nato per gioco. In un periodo dove si susseguono degustazioni su vini e prodotti di ogni tipo ci siamo chiesti se fosse possibile degustare anche la spuma visto che, soprattutto a Livorno, è un vero e proprio must. Con mia grande sorpresa non solo ho scoperto che sarebbe stato possibile ma ho scoperto anche un vero e proprio universo di abbinamenti gastronomici che la coinvolgono, alcuni dei quali molto ben conosciuti da noi livornesi e non vediamo l’ora di farveli provare. “ – Simone Nannipieri fondatore di enoturistica.

Per ulteriori informazioni sulla serata contattare i numeri +39 3351376296 o +39 3483883614 PbC

A Livorno si celebra la “Spuma” con la prima “Spuma Night”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin