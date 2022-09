Home

Cronaca

A Livorno si festeggia il Il “Grand Magal de Touba”, previto l’arrivo di 2000 senegalesi da tutta la Toscana

Cronaca

13 Settembre 2022

A Livorno si festeggia il Il “Grand Magal de Touba”, previto l’arrivo di 2000 senegalesi da tutta la Toscana

Livorno 13 settembre 2022 – A Livorno si festeggia il Il “Grand Magal de Touba”, previto l’arrivo di 2000 senegalesi da tutta la Toscana

Il giorno 15 Settembre si svolgerà a Livorno al Pala Modì la Festa del “Grand Magal de Touba Toscana”; una delle più importanti manifestazioni a livello internazionale dei Murid, la principale confraternita islamica del Senegal.

Il “Grand Magal de Touba” ha un importante valore religioso, culturale e sociale per la comunità senegalese e per la diaspora.

È un incontro che ogni anno si tiene in Senegal principalmente nella città santa di Tuba per commemorare la partenza in esilio di Cheikh Ahmadou Bamba; l’ideatore e creatore della confraternita dei Muridi (che significa gli innamorati di Dio che da lui provengono, a lui ritornano).

Viene celebrato in molte città e richiama da tutto il mondo imam, guide spirituali e persone comuni appartenenti alla Confraternita Murid ed alla comunità Senegalese.

Per un giorno e una notte uomini, donne e bambini senegalesi (ma non solo, l’evento è aperto a tutti) si ritrovano per condividere con tutti i cittadini Livornesi i valori della pace e dell’amore tra tutti gli umani senza nessuna distinzione.

La manifestazione è stata ospitata nella città di Pisa dal 1990 a oggi.

A partire dal 2019, la comunità senegalese ha scelto la città di Livorno come sede ideale della manifestazione.

Per la comunità senegalese di Livorno è un grande onore ospitare questo evento, ed è anche un’importante occasione per la città e per la comunità Senegalese della Toscana e quella di Livorno.

L’Associazione “Cheikh Ahmadou Bamba Toscana” si farà carico dell’organizzazione dell’evento, contando sulla collaborazione e sulla radicata tradizione di amicizia che ha sempre legato Livorno e la Toscana alla comunità senegalese.

La festa si terrà il giorno 15 Settembre 2022 e durerà 16 ore.

Inizierà la mattina alle ore 8:00 e durerà fino alle ore 21:00. Si prevede l’arrivo nell’arco della giornata di circa 2000 persone, provenienti da diversi parti della Toscana.

Durante l’evento ci sarà la lettura del Corano, preghiere, canzoni religiose, conferenze e dibattiti per promuovere il dialogo interreligioso e sul tema:

“Quale contributo la comunità senegalese può dare per lo sviluppo dell’Italia e del nostro paese origine il Senegal?”.

È prevista una Cerimonia ufficiale alle ore 18:00 con le Autorità Locali.