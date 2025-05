Home

Politica

A Livorno si forma Azione Studentesca. Responsabile Elvis Cosimi

Politica

26 Maggio 2025

A Livorno si forma Azione Studentesca. Responsabile Elvis Cosimi

Livorno 26 maggio 2025 A Livorno si forma Azione Studentesca. Responsabile Elvis Cosimi

Il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Presidente provinciale di Gioventù Nazionale Livorno, Alessandro Palumbo, ha annunciato la costituzione del circolo Azione Studentesca Livorno, che sarà il nucleo studentesco del movimento giovanile.

Azione Studentesca è infatti il movimento che ha formato negli anni 90 la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ne è stata anche al vertice.

Per la provincia di Livorno, il ruolo viene affidato ad Elvis Cosimi, consigliere comunale di Piombino, che commenta:

“ringrazio Alessandro per avermi proposto questo incarico, per me molto importante perché sono stato rappresentante di istituto e membro della consulta provinciale degli studenti.

Credo quindi di poter guidare questo movimento, col sostegno di tanti iscritti delle scuole superiori, molti dei quali livornesi, di cui conosco i problemi dell’edilizia scolastica e della propaganda di estrema sinistra che ha monopolizzato i nostri istituti.

Saremo quindi una sorta di sindacato degli studenti di centrodestra. Mi occuperò sin da subito di lavorare su questi aspetti insieme ad Alessandro e al Consigliere provinciale, Paolo Di Paola.”