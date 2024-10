Home

28 Ottobre 2024

Livorno 28 ottobre 2024 A Livorno “si passeggia con i coltelli”, denunciato dai carabinieri

A Livorno il fenomeno delle persone fermate in possesso di coltelli, italiani o stranieri che siano, inizia a destare preoccupazione. Le motivazioni che possiamo immaginare dietro il porto di questi oggetti variano: alcuni lo fanno probabilmente per difesa personale, spinti da una percezione crescente di insicurezza urbana e paura della criminalità; altri, invece, potrebbero avere intenzioni meno nobili, portando con sé armi per scopi illeciti. Questa situazione solleva questioni importanti riguardo al livello di sicurezza percepito in città e alla necessità di controlli sempre più attenti.

In questo contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, impegnati nel monitoraggio del territorio, hanno denunciato un cinquantenne livornese trovato in possesso di un coltello a serramanico di 24 cm.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, hanno notato l’uomo nei pressi della stazione ferroviaria dove, nella mattinata, stavano eseguendo dei controlli in ottica di prevenzione dei reati.

Rilevata la presenza di alcuni soggetti appiedati e, notandone l’atteggiamento schivo e sospetto, lo hanno sottoposto a controllo. In esito al controllo sono emersi suoi precedenti, inoltre il 50enne ha esternato insofferenza al controllo. A questo punto i militari hanno approfondito l’attività ispettiva sorprendendolo in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattada” della lunghezza complessiva di 24 cm di cui 12 di lama.

Il 50enne, che non ha saputo fornire una giustificata motivazione riguardo al possesso ed al porto in luogo pubblico dell’oggetto rinvenuto, si è visto quindi sequestrare il tutto dai carabinieri. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

