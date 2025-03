Livorno 5 marzo 2025 A Livorno si presenta la Guida Cantine d’Italia 2025

L’appuntamento è per venerdì 7 marzo dalle ore 19,00 presso Alle Vettovaglie, all’interno del Mercato Centrale di Livorno ed è promosso dal Club Go Wine della città, coordinato da Marco Neri e Marcello Paolucci.

Interviene il Presidente di Go Wine Massimo Corrado, curatore della Guida.

Un evento per presentare la nuova Guida Cantine d’Italia 2025, edita da Go Wine: raccoglie una selezione di 874 cantine per promuovere escursioni e itinerari nei territori del vino. Un volume che valorizza l’enoturismo e la grande accoglienza italiana in cantina; rappresenta un riferimento per i molti enoappassionati e curiosi che non amano solo degustare buoni vini, ma sono interessati a camminare parti dell’Italia per conoscere dove i vini nascono e dove molti uomini e donne del vino realizzano i loro sogni e progetti.

La Guida Cantine d’Italia 2025

Una preziosa Guida per enoappassionati, per programmare escursioni e itinerari nei territori del vino.

La Guida privilegia il tema del racconto per condurre il lettore a conoscere meglio cosa si cela dietro un calice di vino: storie di uomini e donne del vino, storie di famiglie italiane innamorate della loro terra, investimenti lungimiranti da parte di uomini che hanno deciso di dedicare parte della loro vita a favore di un’idea di vino.

Nove interviste a uomini e donne del vino, esponenti di cantine selezionate, aprono la Guida.

Sono 874 le aziende complessivamente selezionate: attraverso il racconto della Cantina si presentano e commentano i vini, fornendo al lettore un repertorio notevole di dati e di riferimenti per un’opera di facile consultazione e di pronta utilità.

Go Wine assegna all’interno del volume 268 Impronte d’eccellenza per l’Enoturismo, assegnata a coloro che hanno ottenuto il più alto punteggio complessivo nelle valutazioni su Sito, Accoglienza e Vini. Segnala inoltre oltre 4.980 vini e circa 1.600 indirizzi utili per mangiare e dormire.

Nel panorama delle Guide italiane, “CANTINE D’ITALIA” rappresenta un preciso riferimento per essere una “guida ai luoghi”, ovvero una selezione di cantine da visitare come punto di riferimento per il consumatore che diventa viaggiatore-turista del vino.