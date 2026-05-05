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Cronaca

A Livorno torna Démadé al via la 2^ edizione

Cronaca

5 Maggio 2026

A Livorno torna Démadé al via la 2^ edizione

Livorno, 5 maggio 2026 A Livorno torna Démadé al via la 2^ edizione

A Livorno torna Démadé – Liberi di Libri: dal 7 al 10 maggio 2026 la seconda edizione del festival di letteratura per ragazzi che, dopo il successo della prima edizione, torna ad animare la suggestiva cornice della Fortezza Vecchia con un programma ricco di incontri, laboratori e appuntamenti dedicati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per quattro giorni, la città si trasformerà in un punto di riferimento per la letteratura per giovani lettori, accogliendo autori e autrici tra i più significativi del panorama italiano e internazionale. Tra gli ospiti attesi: Francesco D’Adamo, Ellen Strömberg, Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Simone Frasca, Alessandro Q. Ferrari, Pera Toons, insieme a molti altri protagonisti della scena editoriale contemporanea.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 7 maggio alle ore 9.00 presso la Fortezza Vecchia, alla presenza delle autorità cittadine, dando il via a un calendario di eventi pensati per coinvolgere studenti, famiglie e appassionati.

Nato con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di crescita personale e collettiva, Démadé – Liberi di Libri propone un’esperienza culturale immersiva, capace di mettere in dialogo generazioni diverse attraverso storie, linguaggi e immaginazione. Il festival si configura come uno spazio aperto e inclusivo, dove la parola scritta diventa occasione di incontro, confronto e scoperta.

Tutti i dettagli sul sito ufficiale: https://www.demadefestival.it/

Ringraziamenti speciali

Un sentito e profondo ringraziamento a Banco BPM, che con il suo prezioso contributo ha reso possibile la crescita del progetto. Grazie per aver creduto in noi fin dal primo momento, riconoscendone il valore e sostenendolo con convinzione. A UniCoop Firenze, che ci ha accompagnato in questi mesi di preparazione, a Confesercenti provinciale Livorno, che continua a rimanere al nostro fianco, all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, alla Provincia di Livorno e al Comune di Livorno che prosegue nel credere e supportare questa iniziativa culturale.