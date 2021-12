Home

Cronaca

A Livorno tornano i bus gratis per questo fine settimana

Cronaca

16 Dicembre 2021

A Livorno tornano i bus gratis per questo fine settimana

Gratis anche il bike sharing e la prima ora di parcheggio all’Ex Odeon

Livorno, 16 dicembre 2021

Si ricorda che il Comune di Livorno in collaborazione con Autolinee Toscane anche per questo fine settimana ha previsto l’utilizzo dei bus in modo gratuito, così da implementare la mobilità sostenibile e facilitare lo shopping natalizio nel centro cittadino.

Sabato 18 dicembre i bus saranno gratis dalle 15.30 in poi, mentre il giorno successivo, domenica 19 dicembre saranno gratis per l’intera giornata.

E bus gratuiti anche per tutto il 24 dicembre.

Resta gratuito fino al 24 dicembre anche il Bike Sharing offerto da Tirrenica Mobilità.

Così come fino al 24 dicembre sarà possibile parcheggiare per un’ora gratis (offerta da Spil) al parcheggio Ex Odeon.

Si tratta di misure, già partite l’8 dicembre scorso, e che molti cittadini livornesi e anche visitatori e turisti hanno dimostrato di apprezzare perché consentono di godersi del centro storico e delle vie dello shopping rinunciando al mezzo privato e aiutando così a migliorare l’impatto ambientale nella città di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin