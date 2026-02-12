Home

Eventi

A Livorno un San Valentino per chi ama la musica: torna la Mostra Mercato del Disco al Parco Levante

Eventi

12 Febbraio 2026

A Livorno un San Valentino per chi ama la musica: torna la Mostra Mercato del Disco al Parco Levante

Livorno 12 febbraio 2026 A Livorno un San Valentino per chi ama la musica: torna la Mostra Mercato del Disco al Parco Levante

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, la settima edizione dell’evento dedicato al collezionismo musicale: migliaia di dischi e CD a ingresso gratuito

Il rito della ricerca tra le casse piene di dischi, il fascino delle copertine iconiche, l’emozione di scovare quel titolo che mancava in collezione: la Fiera del Disco e del Vinile di Livorno è pronta a riaccendere la vostra passione per la musica da collezione, con una nuova edizione che cade proprio nel fine settimana più romantico dell’anno.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, gli spazi del Centro Commerciale Parco Levante ospiteranno la settima edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato e da Collezione di Ganzo! Eventi Culturali, una manifestazione che si è ormai consolidata come punto di riferimento per gli appassionati di dischi e i collezionisti musicali di tutta la Toscana e oltre.

L’evento si svolge nel weekend di San Valentino, offrendo un’occasione perfetta per chi desidera ravvivare la propria passione per la musica o è alla ricerca di un regalo fuori dagli schemi. Tra i banchi della Mostra Mercato del Disco livornese non troverete solo oggetti ma grandi storie: storie di musicisti, band, cantautori, ma anche colonne sonore indimenticabili e mix imperdibili, da scovare nel vasto assortimento di vinili a 33 e 45 giri, CD e rarità, portati dai nostri espositori selezionati. Un’offerta vasta che spazia dal rock al jazz, dal pop alla musica elettronica, dal blues al metal, garantendo una varietà che abbraccia ogni genere musicale e ogni fascia di prezzo, per soddisfare sia il collezionista esperto che il giovane curioso.

La scelta del Centro Commerciale Parco Levante di Livorno come sede dell’evento, garantisce un’esperienza piacevole, grazie all’ampio parcheggio e alla comodità della struttura e dei suoi servizi, rendendo la fiera una tappa ideale per un pomeriggio dedicato alla cultura musicale.

A curare l’iniziativa è ancora una volta Ganzo! Eventi Culturali, realtà attiva su tutto il territorio nazionale con format di successo legati al vintage, alla musica, al gioco e al collezionismo. La missione resta la stessa: promuovere la musica fisica come supporto intramontabile e creare momenti di aggregazione intorno al fascino dell’analogico e del digitale da collezione.

Per tutti gli appassionati e i veri music-lovers, la 7ª Mostra Mercato del Disco di Livorno sarà aperta al pubblico sabato 14 e domenica 15 febbraio, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, e con ingresso è libero e gratuito. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi in un fine settimana a tutto volume e trascorrere in un modo diverso la festa degli innamorati.

A Livorno un San Valentino per chi ama la musica: torna la Mostra Mercato del Disco al Parco Levante