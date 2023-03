Home

17 Marzo 2023

17 marzo 2023 – A marzo Gratta e Vinci regala 11 milioni di euro. Le vincite più fortunate

Il mese di marzo si sta rilevando molto ricco per gli appassionati del Gratta e Vinci. Da nord a sud, la dea bendata – segnala l’agenzia specializzata Agimeg – ha deciso infatti di ‘fermarsi’ in diverse località e regalare dei tagliandi fortunati al Gratta e Vinci.

La vincita in Toscana

La vincita più importante appartiene ad un fortunatissimo giocatore di Prato, dove il tagliando della serie ‘Il Miliardario Maxi’, ha regalato la vincita di prima categoria. Il biglietto, dal costo di 20 euro, ha premiato con la vincita da ben 5.000.000 di euro.

La vincita in Campania

Ma non finisce qui! Scendendo in Campania, e precisamente a Casoria, un altro appassionato del Gratta e Vinci ‘Bonus Tutto per Tutto’, tagliando da 10 euro, ha regalato il premio massimo da 2.000.000 di euro.

La vincita in Lombardia

E ritornando al nord, la fortuna ha fatto tappa a Sondrio, dove il Gratta e Vinci da 10 euro ‘Nuovo 50x‘ ha regalato – sottolinea Agimeg – ancora il premio di prima categoria da 2.000.000 di euro.

Quanti tipi di Gratta e Vinci esistono?

Esistono 8 categorie di Gratta e Vinci, che si distinguono per la fascia di prezzo. Si parte dai Gratta e Vinci da 50 centesimi, passando da quelli da 1, 2, 3, 5, 10, 20 e fino a quelli da 25 euro.

Ai tagliandi da 25 euro appartiene il Gratta e Vinci ‘Vinci in grande’, l’unico a garantire una vincita minima superiore al costo del biglietto. La vincita minore è infatti di 40 euro, mentre il premio massimo è di 6 milioni di euro.

