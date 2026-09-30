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A Montenero torna l’Ottobrata, la processione artistica animata dedicata alla Madonna di Montenero

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30 Settembre 2026

A Montenero torna l’Ottobrata, la processione artistica animata dedicata alla Madonna di Montenero

Livorno 30 settembre 2026

Torna domenica 4 ottobre l’Ottobrata a Montenero,,la processione artistica animata dedicata alla Madonna di Montenero, giunta quest’anno alla quarta edizione. L’iniziativa, a cura di Fabrizio Brandi e organizzata dalla Pro Loco ViviMontenero aps, prenderà il via alle ore 15.30.

Il percorso partirà da piazza delle Carrozze, dove è previsto il disvelamento dell’opera PGR – Per Grazia Ricevuta, realizzata da Stefano Pilato, Fabio Leonardi e Riccardo Bargellini e divenuta simbolo della manifestazione. Da qui la processione salirà verso piazza di Montenero attraverso un itinerario scandito da interventi artistici multidisciplinari di canto, musica, danza e teatro. L’arrivo è previsto al tramonto in piazza del Santuario, con il momento conclusivo all’interno della chiesa.

Protagonisti della processione artistica animata e itinerante saranno Michele Crestacci, Dimitri Grechi Espinoza con la New Generation Street Band, Zoe Notartomaso con Valentina Donzella e Noemi Calzavara, I Vincanto, Maria Salvini con Anna Cognetta, Fabrizio Brandi ed Elisabetta Salvadori.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore a commercio e turismo Rocco Garufo. All’incontro sono intervenuti Alberto Spagnoli ed Elisabetta Panicucci rispettivamente presidente e segretaria della Pro Loco ViviMontenero, Fabrizio Brandi direttore artistico dell’evento, Michele Crestacci, tra gli artisti che domenica contribuirà ad animare Montenero, e Stefano Pilato tra i realizzatori dell’opera PGR.

Anche quest’anno tornano i Cuori dell’Ottobrata, i biscotti a forma di cuore che richiamano la storia della manifestazione. La loro produzione è stata realizzata grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale Wonder. Il cuore, simbolo della festa, vuole rappresentare l’amore, la volontà di pace e il senso di comunità.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’Incontro amico tra Pro Loco, nato nello spirito della collaborazione tra territori e legato anche al ruolo della Madonna di Montenero quale patrona della Toscana. All’iniziativa parteciperà infatti una delegazione della Pro Loco di Seravezza. L’incontro vuole essere un’occasione di scambio tra realtà di volontariato impegnate nella coesione sociale, nella promozione turistica e culturale, nella valorizzazione dei territori e nella tutela delle tradizioni.

L’Ottobrata affonda le sue radici nella storia di Livorno. Tradizionalmente riservata ai livornesi e celebrata il primo lunedì di ottobre, la festa ha rappresentato un particolare punto d’incontro tra il carattere popolare e irriverente della città e la dimensione religiosa legata alla Madonna di Montenero, protettrice dei naviganti e patrona della Toscana.

Con la manifestazione gli organizzatori intendono riproporre questa tradizione in chiave contemporanea, rafforzando il legame tra la città e il quartiere di Montenero, protagonista dell’intera iniziativa.

L’edizione 2026 ha ricevuto la compartecipazione del Comune di Livorno e della Regione Toscana, il patrocinio della Provincia di Livorno, della Diocesi di Livorno e di Autolinee Toscane, oltre al supporto della Misericordia di Montenero.

Tra gli sponsor figurano Fondazione Laviosa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Italian Port Days e Abate; partner dell’iniziativa sono Coop.fi, Cooperativa Sociale Wonder e Unpli Toscana.

In occasione della manifestazione la funicolare resterà aperta fino alle ore 20. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà all’interno dell’Aula Mariana.