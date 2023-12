Home

28 Dicembre 2023

"A Natale si può… Differenziare di più…", fortunatamente il servizio Aamps funziona

28 Dicembre 2023

Livorno 28 dicembre 2023 – “A Natale si può… Differenziare di più…”, fortunatamente il servizio Aamps funziona

Quella che vedete nelle immagini sotto riportate è la situazione che si è presentata ad un nostro lettore poco prima delle ore 14. 00 nel quartiere Fabbricotti

Nel quadrilatero tra via Lopez, via delle Medaglie d’Oro; via Guerrazzi e via Zambelli, i cestini dei rifiuti sono stati usati tutti come punto di deposito spazzatura. Sono stati scambiati per mastelli dell’immondizia.

Dopo il pranzo e la cena di Natale e Santo Stefano con amici e parenti, molto probabilmente, il contenitore casalingo dell’umido “scoppiava” e allora? Ecco la soluzione più probabile, riempire i cestini dell’immondizia.

Si può capire il disagio della situazione per un utente, ma come la stragrande maggioranza degli utenti lo ha tenuto in casa, rispettando le regole, qualche solito furbo ha invece pensato di fregarsene. Hanno reso la città sporca e indecorosa.

Fortunatamente, racconta il lettore, “dopo aver segnalato la situazione ad Aamps, questa è prontamente intervenuta riportando la zona al decoro che merita come il resto della città”. “Lo hanno fatto in poco tempo, e questo posso affermarlo con sicurezza perchè mi sono arrivate come risposta alla mia segnalazione molte foto dei cestini ripuliti”.

“Come cittadino devo ringraziare l’Azienda Aamps che ha subito provveduto a inviare sul posto il personale addetto, ma soprattutto un ringraziamento particolare va agli operatori che materialmente hanno smaltito tutto quel sudicio restituendoci marciapiedi e strade decorose”. Conclude il lettore

