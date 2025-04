Home

18 Aprile 2025

Livorno 18 aprile 2025 “A new poop release” è il nuovo disco della livornese Giada Robin, l’artista: “E’ una cagata pazzesca”

Oggi la cantante e musicista labronica con migliaia di followers sul web torna alla carica con un sound innovativo e pieno di brio. Online anche il nuovo videoclip di uno dei singoli di lancio.



Dopo “Gnockstar!” un altro bel gioco di parole, Poop (che inglese significa cacca) invece che Pop, per descrivere con ironia la spontaneità di un disco dalle sonorità decisamente uniche ed innovative per il panorama italiano.

La proposta musicale di Giada infatti esplora i confini della dance pop ma affonda le proprie radici nel rock e nel metal, regalando qualcosa di mai sentito prima. Mentre l’immagine della copertina come anche il titolo stesso trasudano tendenze punk.

“Questo disco non ha grandi pretese, ho voluto sperimentare un modo di fare musica più istintivo rispetto ai miei album precedenti. Sentivo il bisogno primordiale di esprimermi liberamente. Tutto è stato molto spontaneo, dalle melodie alla scrittura dei testi, dalla scelta del titolo allo scatto della copertina”.

Come nasce il titolo?

“Spesso gli hater mi dicono che faccio musica di m***a e l’ho trovata un’idea molto stimolante”- dice Giada scherzando “cerco sempre di prendere del buono dalle critiche.

Inoltre è un titolo che secondo me si sposa bene con questo genere musicale. É qualcosa che non si può descrivere o indicare con una semplice etichetta ma una sorta di opera liberatoria. Un libero sfogo da artista”.

IL MESSAGGIO

La libera espressione e l’autenticità sono alla base del messaggio di fondo dell’album (la title track chiarisce subito le intenzioni), ma le canzoni sono anche un inno al cambiamento.

La parola New (Nuovo) compare spesso nei testi, perché “come spesso accade – spiega la cantante “per ritrovare sé stessi e realizzare i propri sogni bisogna essere pronti a liberarsi del superficiale ed anche a cambiare schemi o direzione. Bisogna avere il coraggio di chiudere un ciclo per poi ricominciare e prima di rinascere bisogna in un certo senso morire e lasciare andare il passato”. Anche la data di pubblicazione infatti non è casuale (Venerdì Santo) come per anticipare la resurrezione pasquale.

TRACKLIST

Il disco è composto di 10 tracce:

A New Poop Release

New Persona

The Power of Love

Human Nature

Dead or Alive?

Little Man

Saturn Returns

Listen to your heart

Home

Not like Maria

Quali tra questi pezzi ci consiglieresti?

“Tutti ovviamente! Ma se proprio devo scegliere direi: Little Man, Listen to your heart, Home e Not like Maria. La seconda parte del disco, è quella che mi piace di più. Ho messo davvero tante emozioni durante la scrittura.. Malinconia, rabbia, un po’ di tutto”.

IL PROCESSO CREATIVO

“Ho lavorato durante e sono sicura che il pubblico potrà percepire tutto l’impegno e la passione che ho messo. Negli ultimi 6 mesi mi sono praticamente chiusa in studio di registrazione a cantare a scrivere melodie e cantare. Ancora non riesco a crederci di avercela fatta! Devo confessare che non è stato neanche un periodo semplice per me.. ho dovuto affrontare prima una rottura colossale che mi ha portato non poca sofferenza e poi sono successe altre cose spiacevoli nella mia famiglia.. la musica è stata il mio unico rifugio e probabilmente, visto quello che è successo, sarà per sempre la mia unica vera casa.”

Da oggi il nuovo album di Giada Robin è disponibile su Spotify e tutte le piattaforme digitali. Mentre su YouTube è possibile visualizzare il videoclip di “Not Like Maria” uno dei singoli più attesi ed audaci che l’hanno vista già al centro di diverse polemiche. Intanto potete continuare a seguirla anche sui suoi canali social per rimanere aggiornati sui prossimi live e progetti futuri.

Giada Robin -“Not Like Maria” (Official Music Video):

