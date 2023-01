Home

31 Gennaio 2023

A Nibbiaia l’isola ecologica per lo smaltimento di sfasci e potature

INAUGURATA L’ISOLA ECOLOGICA DI NIBBIAIA: UN NUOVO SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI SFALCI E POTATURE

Nibbiaia (Rosignano, Livorno), 31 gennaio 2023

È stata inaugurata in via Sgarallino l’Isola Ecologica per sfalci e potature di Nibbiaia.

Si tratta di un servizio offerto da Rea Spa, riservato alle utenze domestiche di Gabbro e Nibbiaia per lo smaltimento degli sfalci e delle potature.

L’isola ecologica sarà aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

Per aprile il cancello basterà seguire le istruzioni che sono indicate sul cartello all’ingresso. Si dovrà premere il pulsante elettronico, strisciare la tessera sanitaria sul lettore magnetico e la porta si aprirà.

All’interno dell’Isola Ecologica sono presenti 10 cassoni da 1100 litri ciascuno, dentro i quali sarà possibile conferire solo ed esclusivamente sfalci e potature.

Il sindaco Daniele Donati spiega:

“Inauguriamo questa stazione ecologica per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

All’interno di questa stazione ecologica saranno conferiti gli sfalci e le potature e questo agevolerà chi quotidianamente svolge attività giardinaggio o cura delle piante in casa.

L’inaugurazione di stamani si inserisce in un percorso più ampio che vedrà anche la partenza del servizio di EcoPoint che ruoterà tra le varie frazioni collinari.

Tutto questo per aiutare i cittadini a smaltire le frazioni di rifiuto che rimangono fuori dal processo del Porta a Porta, come gli elettrodomestici e i rifiuti di piccole dimensioni.

Andiamo insomma a integrare un servizio che progressivamente dovrà essere sempre più capillare e in linea ai bisogni di chi abita le frazioni, nell’ottica del corretto smaltimento dei rifiuti che rimane un obiettivo importante da raggiungere”.

Insieme al Sindaco Donati e ai vertici di Rea Spa, all’inaugurazione dell’Isola Ecologica di Nibbiaia era presente anche l’Assessore Vincenzo Brogi

Brogi si è soffermato sulla riorganizzazione del Servizio di Porta a Porta, con il nuovo calendario per le frazioni collinari che è partito proprio oggi.

“Con questa riorganizzazione – ha detto – raggiungiamo una sorta di allineamento del servizio di smaltimento rifiuti con modalità Porta a Porta tra le frazioni collinari e la zona est di Rosignano Solvay.

Castiglioncello, Vada e Rosignano Solvay ovest, infatti, hanno un altro orario e questa differenza temporale di raccolta è congeniale alla Rea perché consente all’Azienda di lavorare sia la mattina che il pomeriggio sfruttando al 100% i mezzi durante il giorno”.

