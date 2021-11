Home

2 Novembre 2021

A novembre cippa il tuo gatto e risparmi il 15%. Al via “Io mici..ppo”

Microchip al gatto con lo sconto del 15%:al via l’iniziativa …Io mici…ppo !!!

L’elenco delle strutture che aderiscono

Livorno, 2 novembre 2021

Il Comune di Livorno informa che per tutto il mese di novembre sarà possibile iscrivere, a costo agevolato, i gatti di proprietà, all’Anagrafe felina, dotandoli del microchip.

Questo in virtù dell’iniziativa …Io mici…ppo !!!, campagna promozionale promossa dal Comune di Livorno in accordo con l’Ordine dei medici Veterinari di Livorno, che prevede uno sconto del 15% sul prezzo della chippatura presso le strutture veterinarie aderenti.

La promozione è rivolta ai proprietari livornesi di gatti.

“Microcippare e iscrivere il proprio gatto all’Anagrafe Felina è un atto d’amore, ti aiuterà a ritrovarlo più facilmente in caso di fuga”: è questo l’appello dell’Ufficio Tutela Animali del Comune che arriva in un momento particolarmente delicato, in quanto sembra essersi intensificata sul territorio la scomparsa di gatti di proprietà. La ricerca è resa più difficile proprio per il fatto che a differenza dei cani sono pochi i felini con il microchip.

Elenco strutture aderenti all’iniziativa “Io…mici..ppo”

– Ambulatorio Veterinario Collinaia Dr.ssa L.Micheletti v. Lussemburgo 24 Livorno 0586858158

– Ospedale Veterinario Ardenza v. U. Mondolfi 169 Livorno 0586504403

– Ambulatorio Veterinario Dr. A.Del Pero c.so Amedeo 285 Livorno 0586881022

– Ambulatorio Veterinario Tirreno Dr. M.Lorenzini via F.campana 5 Livorno 330619816

– Studio associato Veterinario Razzauti Daolio Anguillesi v. del Lavoro 11 Livorno 0586951478

– Ambulatorio Veterinario Barsacchi-Sandri v. Giotto 29 Livorno 0586861433

– Clinica Veterinaria Aurelia Dr.ssa L.Balestri via Aurelia 136/a Stagno (Collesalvetti) 0586941089

– Clinica Veterinaria Melosi v. circonvallazione 25 Cecina (Li) 0586683649

– Ambulatorio Veterinario Monte alla Rena p.za Monte alla Rena 32 Rosignano Solvay (Li) 0586760730

Per info :

animali@comune.livorno.it

info@ordvetli.it

