A novembre inizia a Livorno il minicorso sul vino: la FISAR presenta il le 5 serate

17 Ottobre 2025

Per tutti gli appassionati e i curiosi che desiderano avvicinarsi al mondo del vino senza impegnarsi in corsi troppo lunghi, la Delegazione FISAR di Livorno presenta il “Minicorso di Avvicinamento al Vino”. Un percorso coinvolgente e accessibile, articolato in 5 lezioni serali, che avrà inizio martedì 4 novembre alle ore 20:30 presso la sede di Scali Cerere, 15.

Il corso è stato ideato per trasformare la semplice curiosità in conoscenza, offrendo i rudimenti della degustazione in un formato leggero e pratico. Attraverso un viaggio unico che esplorerà il vino attraverso i cinque sensi, i partecipanti potranno avvicinarsi a questa affascinante cultura in modo divertente e immediato.

Iscrivi subito al minicorso di avvicinamento al vino a Livorno

IL PROGRAMMA: UN VIAGGIO ATTRAVERSO I 5 SENSI

Ogni serata sarà dedicata a un senso differente, abbinato alla scoperta di specifici vini e tecniche:

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE – TATTO: “Prima che sia vino” Focus su: Le uve, i vigneti, le vinificazioni in bianco.

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE – VISTA: “Rossi Rosati” Focus su: Mille sfumature di colore.

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE – OLFATTO: “Un fiore nel bicchiere” Focus su: Un calice colmo di profumi.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE – GUSTO: “I Sapori del vino” Focus su: Terroir e Tradizione (con focus sui vini spumanti).

MARTEDÌ 2 DICEMBRE – UDITO: “Quando il vino è conversazione” Focus su: I vini dolci e i vini speciali.



L’approccio sarà fortemente pratico: ogni lezione teorica sarà infatti accompagnata da sessioni di degustazione guidata, per mettere immediatamente alla prova quanto appreso e affinare la capacità di identificare le qualità e le caratteristiche dei diversi vini.

IL KIT DEL SOMMELIER E LA CENA FINALE

Tutti i partecipanti riceveranno un esclusivo kit del sommelier FISAR, comprendente:

Un distintivo con il logo FISAR

Un cavatappi ufficiale

Una valigetta con calici per la degustazione

Un quaderno per le degustazioni con la scheda ufficiale FISAR

A coronamento del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, compresa nel prezzo di iscrizione, è prevista una serata aggiuntiva con cena di fine corso, un’occasione perfetta per mettere in pratica l’arte dell’abbinamento cibo-vino in un contesto conviviale.

Regala il corso sul vino in 5 lezioni a Livorno

UN PONTE VERSO LA PROFESSIONALITÀ

Il minicorso non è solo un’introduzione piacevole, ma anche un primo passo verso un percorso più strutturato. A tutti i partecipanti che scopriranno una passione più profonda per il vino, la FISAR riserva uno sconto dedicato per l’iscrizione al prossimo Corso di Primo Livello per Sommelier, in programma per l’inizio del 2026.

Per informazioni e iscrizioni:

È possibile contattare la Delegazione FISAR Livorno attraverso i propri canali social o via email.

Chi è la FISAR:

La Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (FISAR), fondata del 1972, è una Associazione di Promozione Sociale che da oltre 50 anni opera per la diffusione della cultura del vino e dell’enogastronomia di qualità in Italia, attraverso corsi, eventi e la formazione di figure professionali come il Sommelier.

Per info e iscrizioni al corso a Livorno di avvicinamento al vino clicca qui

