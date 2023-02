A Ostia il New Popeye stravince con 4 ori

Home

18 Febbraio 2023

Livorno 18 febbraio 2023

Il New Popeye batte tutte le aspettative e stravince con 4 ori alle gare svoltesi ad Ostia l’11 e il 12 febbraio.

Il veterano Francesco Reale vince il Campionato Italiano Veterani Master B nei kg 62 e a ottobre parteciperà all’Europeo.

Negli under 20 Mattia Bientinesi classe 2004 vince l’oro a 70 kg dopo un anno fermo a causa di un infortunio a dicembre 2021, battendo in finale Nini.

Nei 79 kg anche Raffaele Matrullo sale sul gradino più alto del podio battendo in finale l’ucraino tesserato con il Gruppo Lottatori Livornesi e infine Gabriele Niccolini kg 86, cresciuto nella palestra di Via San Matteo, ora in forza nelle Fiamme Oro Roma sbaraglia il campo battendo in semifinale il forte Nasello e in finale il cubano Soto.

Gli under 20 sono ora convocati a dal 13 al 23 febbraio ad un collegiale a Roma in vista delle prossime gare.

