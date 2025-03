Home

26 Marzo 2025

A Palazzo Pancaldi, venerdì 28 e sabato 29 marzo,

si incontreranno psicologi, psicoterapeuti, ricercatori ed esperti

per confrontarsi su contenuti, strategie e metodi da mettere in pratica

nell’ambito della MusicArTerapia della Globalità dei Linguaggi

Livorno 26 marzo 2025 A Palazzo Pancaldi il ventisettesimo convegno nazionale di MusicArTerapia della Globalità dei Linguaggi

Lezioni, workshop, laboratori e conferenze per una due giorni a due passi dal mare in cui esperti nazionali di settori e discipline diversi si incontreranno e incontreranno il pubblico per dialogare e confrontarsi su tutti gli aspetti della MusicArTerapia nell’ambito dell’approccio della Globalità dei Linguaggi (GdL). Il convegno Corpo in gioco, patrocinato dal Comune di Livorno e diretto dalla docente Stefania Guerra Lisi e dallo psicanalista Pier Giorgio Curti, è giunto quest’anno alla sua 27° edizione e, per l’occasione, arriva per la prima volta a Livorno portando con sé un bagaglio di conoscenze e competenze trasversali. L’idea è che l’integrazione interdisciplinare e interculturale offra indiscutibilmente maggiori risorse alla lotta per l’autodeterminazione e per i diritti delle persone sofferenti, soprattutto di quelle con gravi difficoltà, come le persone con disabilità.

All’interno degli ambienti dello storico gioiellino liberty del lungomare livornese, ricercatori ed esperti di rilievo nazionale e internazionale si confronteranno sulla MusicArTerapia, sui suoi contenuti, sulle sue strategie, sulle pratiche e sui metodi che possono essere sviluppati per valorizzare linguaggi diversi che, se integrati, possono diventare strumenti di connessione e trasformazione. Obiettivo del convegno è dimostrare, dando senso ai comportamenti insensati, che ciascun essere umano, anche con grave disabilità, va valorizzato come opera d’arte di vivere: «Vogliamo sottolineare l’importanza della relazione corporea negli ambiti pedagogico-terapeutici con tutti i linguaggi verbali e non verbali» spiega Stefania Guerra Lisi, che sulla necessità di un convegno come questo sottolinea come sia «urgente rivendicare la plurisensorialità, la necessità di comunicazione empatica, e la soggettività, contro l’omologazione tecnologica e virtuale». In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più frammentata e digitalizzata, la Globalità dei linguaggi offre un approccio profondamente umano, che valorizza la diversità e l’autenticità dell’espressione individuale. Rendere visibile il valore essenziale di ogni persona nella sua unicità permette l’evoluzione dell’umanità nella direzione di una comunità sociale e umana, capace di garantire la continuità nelle cure affettive attraverso la realizzazione di un grembo sociale accogliente e valorizzante.







STEFANIA GUERRA LISI E LA GLOBALITÀ DEI LINGUAGGI – Stefania Guerra Lisi è una figura di spicco nel panorama educativo e artistico italiano, nota per aver sviluppato, negli anni ’70 e insieme al suo compagno Gino Stefani, un metodo innovativo chiamato Globalità dei Linguaggi (GdL). Questo approccio si propone di integrare e valorizzare tutte le forme di comunicazione e espressione umana, superando le barriere tra linguaggi verbali e non verbali, partendo dall’idea che ogni individuo possiede una pluralità di linguaggi che vanno oltre la parola. Il movimento, il suono, il gesto, il colore e la forma sono interconnessi e la loro integrazione può favorire una comunicazione più autentica e profonda, soprattutto in contesti educativi e terapeutici. In questo senso, la Globalità dei Linguaggi non è solo una metodologia educativa, ma una vera e propria filosofia che abbraccia l’arte, la pedagogia, la terapia e la spiritualità. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, il suo approccio offre una via per riscoprire la bellezza e la profondità della comunicazione autentica, promuovendo inclusione, creatività e crescita personale. L’impegno di Stefania Guerra Lisi, in questi cinquant’anni di lavoro d’avanguardia su più fronti – anche qui a Livorno all’OAMI – è sempre andato nella direzione di garantire dignità e voce a qualsiasi persona, in qualsiasi stato psicofisico essa si trovi.



L’ingresso al convegno è libero ma è necessaria la prenotazione a livorno@oami.it oppure 0586/813861 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.







IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 28 MARZO (15:00-19:00)



MnemoCorpo e Empatia nelle cure pedagogico-terapeutiche

con Stefania Guerra Lisi, ideatrice e caposcuola della disciplina della Globalità dei linguaggi



Mio padre e Josephin Baker… J’ai deaux d’amour. L’arte di narrarsi nella canzone. Scrittura creativa come strumento di terapia nella MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi

con Fabio Pianigiani, compositore, MusicArTerapeuta GdL, docente Centro studi Bhaktivedanta



Video “Dalle stereotipie alla creatività nella GdL”

di Polo AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti) Nord-Ovest



L’Arte in gioco, il Gioco dell’arte

con Rossana Buono, storica dell’arte Roma Tor Vergata



Impronte visibili su spiagge invisibili. Suggestioni di una scuola che tiene in gioco

con Alessandro Clavarino, provveditore dirigente Ufficio II Liguria, Ambito Territoriale Genova e

Savona, e Sara Delfino, MusicaArTerapeuta GdL



Edurre non indurre: l’Asino Mancino

con Paolo Vittoria, docente di Pedagogia generale e sociale, Università Federico II Napoli



Video “Dalle stereotipie alla creatività nella GdL”

di Polo AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti) Nord-Est



Video “Dalle Arti all’Arte di Vivere”

con Stefania Guerra Lisi, ideatrice e caposcuola della disciplina della Globalità dei Linguaggi







IL PROGRAMMA DI SABATO 29 MARZO (09:30-13:00)



Introduzione

con Stefania Guerra Lisi, ideatrice e caposcuola della disciplina della Globalità dei Linguaggi



Corpo o Corpi nel postmoderno

con Pier Giorgio Curti, psicologo psicoterapeuta psicoanalista, direttore OAMI Livorno



Panorama internazionale della ricerca della MusicArTerapia nella GdL

con Francesco Spampinato, ricercatore ACCRA Università di Strasburgo



Fare spazio al Corpo

con Fabio Fornasari, architetto, direttore scientifico Museo Tolomeo Bologna



Break



Video “Dalle stereotipie alla creatività nella GdL”

di Polo AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti) Toscano



Corpi altri e contesti inclusivi nella prospettiva della flessibilità pedagogica

con Fabio Bocci e Barbara De Angelis del Laboratorio di ricerca per lo sviluppo dell’inclusione scolastica e sociale, Dipartimento Scienze della formazione Università Roma Tre



Video “Dalle stereotipie alla creatività nella GdL”

di Polo AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti) Lazio-Umbria



Dibattito







IL PROGRAMMA DI SABATO 29 MARZO (15:00-19:00)



GdL come risorsa per il teatro integrato e per la comunicazione

con Isabella De Paz, giornalista di “Arti e Scienze”



Il primo viaggio della percezione: la voce materna e l’esperienza uditiva

con Donatella Caramia, neuroscienziata, coordinatrice del Master di MAT nella GdL, Roma Tor Vergata



Psichiatria e Corpo mortificato

con Maria Rosaria D’Oronzo, psicologa e fondatrice del Centro di relazioni umane, Bologna



L’at-homo: un microscopico cumulo di memorie. Progetto Ri-fiutami

con Tyna Maria, MusicArTerapeuta GdL, esperta di voce e coralità emozionale



Video “Dalle stereotipie alla creatività nella GdL”

di Polo AIMAT (Associazione Italiana MusicArTerapeuti) Mediterraneo



Dibattito



TEMPO ARMONICO misure del tempo in Leonardo

con Nicola Cisternino, compositore, docente Accademia Belle Arti



Saluto finale “Gospel nella GDL”

con Tyna Maria, MusicArTerapeuta GdL, esperta di voce e coralità emozionale



