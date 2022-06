Home

Cronaca

A Paolo Ruffini il premio Capperuccio 2022 per il suo impegno nel sociale

Cronaca

22 Giugno 2022

A Paolo Ruffini il premio Capperuccio 2022 per il suo impegno nel sociale

Assegnato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo per il suo impegno nel sociale

Il premio “Capperuccio” 2022 all’attore, regista e conduttore Paolo Ruffini

Livorno, 22 giugno 2022

Il premio “Capperuccio” 2022 va a Paolo Ruffini, che “con ironia e irriverenza ci ha raccontato la bellezza che risiede nella diversità.

Nell’epoca della “realtà molteplice” ha saputo valorizzare il sentimento dell’accoglienza e fare sua la scelta di essere “a favore” e non “contro” nel messaggio universale di essere tutti uguali e tutti diversi, per quello che siamo, non per quello che sembriamo. Con emozione, cuore e levità”.

Con questa motivazione, il prestigioso premio istituito dal Lions Club Livorno Porto Mediceo, che viene assegnato a persone o istituzioni che abbiano portato lustro alla città; sarà consegnato venerdì 24 giugno, alle ore 15.30, nella Sala Cerimonie del Comune, dal presidente del club Roberto Duranti, alla presenza del sindaco Luca Salvetti.

Un importante riconoscimento all’attore, regista e conduttore tv livornese, tra i più noti in italia, che da anni; parallelamente alla carriera, è da sempre attivo nel sociale con numerosi progetti, soprattutto legati alla disabilità e all’inclusione.

Ruffini ha infatti fatto conoscere a teatro e al cinema con grande successo la compagnia livornese Mayor Von Frinzius, che conta circa 60 attori, metà dei quali con disabilità.

E quest’anno è uscito “Perdutamente”, un suo documentario sull’Alzheimer che entra direttamente nella vita delle famiglie di chi convive con la malattia.

La storia del Capperuccio

Il Premio Capperuccio è un riconoscimento che trae spunto dalla stola (appunto il Capperuccio), oggi esposta in una teca a Palazzo Comunale, che il Granduca Ferdinando I de’ Medici il 19 marzo 1606 pose sulle spalle di Bernadetto Borromei.

Da quel momento Livorno era elevata al rango di città e Borromei diventò il primo Gonfaloniere togato “… questo sarà il segno d’onore che porteranno in avvenire i Gonfalonieri della città di Livorno…”.

Il Capperuccio simboleggia quindi la nascita di Livorno come Città, ed è simbolo di livornesità, del senso di appartenenza e dell’amore verso Livorno, ed è con questo spirito che da undici anni il Lions Club Livorno Porto Mediceo conferisce il riconoscimento.

Tra i premiati ricordiamo:

l’Emerito Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il Rabbino Elio Toaff, l’Accademia Navale; la Brigata Folgore, il Vescovo Mons. Simone Giusti, il prof. Paolo Dario; i primari ospedalieri Siani e Roncucci per l’impegno durante la pandemia Covid, la Compagnia Mayor Von Frinzius.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin