A Piazza Garibaldi protagonista la cittadinanza con la sicurezza e la cultura

30 Giugno 2021

Livorno 30 giugno 2021

Nella giornata di martedì 29 giugno 2021, in Piazza Garibaldi si ritrova, come un tempo, protagonista della città.

Mentre in mattinata, su segnalazione della cittadinanza, la Polizia di Stato individuava e denunciava all’A.G. uno spacciatore di cocaina, marocchino di 41 anni d’età, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, trovato in possesso all’esito della perquisizione personale operata dagli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Livorno di n. 8 dosi singolarmente confezionate di sostanza stupefacente avente un peso complessivo lordo di 1,8 g, nella serata, alla presenza del Sindaco Luca Salvetti e del Questore Roberto Massucci, davanti alla cittadinanza, si apriva il festival “Garibaldissima”, nuova iniziativa di Comune e Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea, pensata per attivare un “presidio culturale” in una zona critica come Piazza Garibaldi, che, nell’evento inaugurale, vedeva la messa in scena dello spettacolo teatrale “Garibaldi – Il Sogno della Libertà”, dedicato proprio all’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi a cui la piazza è intitolata, interpretato dall’artista e Ispettore della Polizia di Stato Stefano de Majo.

Per restituire il territorio alla cittadinanza occorre, infatti, promuovere, vivere e diffondere una “cultura della legalità” e la memoria dell’eroismo di Giuseppe Garibaldi costituisce uno straordinario esempio di Patria che riafferma l’importanza degli ideali di libertà e di giustizia che ogni giorno le Forze dell’Ordine costudiscono come motore del proprio quotidiano agire al servizio dei cittadini

