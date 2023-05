Home

17 Maggio 2023

A Porta a Mare arriva il Magic Show

Livorno 17 maggio 2023 –

Domenica 21 maggio alle ore 16:00 torna sul palco di Porta a Mare un appuntamento che farà rimanere tutti gli spettatori a bocca aperta.

Già nell’estate dello scorso anno Francesco Micheloni e Tiziano Cellai sono stati i protagonisti di uno splendido e divertente spettacolo di magia dimostrando, come sostiene lo stesso Micheloni, che la magia non è soltanto per i bambini, ma è adatta a tutte le età perché è in grado di risvegliare il bambino che eravamo e che vive ancora in ognuno di noi.

Le performance di questi due artisti si alterneranno sul palco coinvolgendo sia i bambini che gli adulti. Ognuno di loro è specializzato in un particolare tipo di magia: per Tiziano Cellai si parla di grandi illusioni, di cui è diventato campione italiano lo scorso anno, mentre Francesco Micheloni riesce a trasformare l’arte della magia in una storia da raccontare.

Per chiunque non avesse visto lo scorso anno questo splendido spettacolo potrà farlo domenica 21 maggio. Mentre chi lo ha già visto potrà tornare nuovamente per passare un piacevole pomeriggio a Porta a Mare.

Non ci rimane altro che liberare la fantasia e tornare un po’ bambini!

Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare.

