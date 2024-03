Home

2 Marzo 2024

PORTA A MARE PRESENTA: CHILL OUT VIBES.

LIVORNO 2 marzo 2024 – A Porta a Mare Chill out Vibes in collaborazione con Precisamente Calafuria

“Il tuo sabato sera, inizia a Porta a Mare”. Con questo slogan, Porta a Mare continua le proprie serate d’intrattenimento musicale all’interno delle Officine Storiche.

Oggi, sabato 2 Marzo, dalle 18:30 alle 21:30, magiche atmosfere lounge accompagneranno i clienti durante l’aperitivo e la cena.

La serata, organizzata in collaborazione con lo staff di Precisamente Calafuria vedrà una selezione musicale a cura di Federico Acampora Dj e Leandro Campatelli

Dj con la performance di Boris Percussionist. Per tutti i partecipanti, uno sparkling drink in omaggio.

A Porta a Mare gli eventi non finiscono mai. Il Calendario 2024 è in continua evoluzione. Tutte le iniziative vi aspettano sul sito, i canali social e la newsletter di Porta a Mare.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ad ingresso libero.

