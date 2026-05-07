A porta a Mare i New Choir e la Tornado Band, evento gratuito
LIVORNO 7 maggio 2026
Sabato 9 maggio 2026 alle ore 18:00, la galleria centrale del centro commerciale Porta al Mare ospiterà il concerto live del New Choir, diretto da Noemi Pacini, accompagnato dalla Tornado Band.
Il gruppo proporrà un repertorio pop rock con grandi successi italiani e internazionali, rivisitati in chiave corale. Gli arrangiamenti uniscono le armonie vocali del New Choir all’energia strumentale della Tornado Band, composta da tastiera, chitarra, basso, chitarra elettrica e batteria.
L’evento è a ingresso libero e gratuito, aperto a tutta la cittadinanza. I negozi del centro commerciale resteranno aperti durante l’esibizione.
L’iniziativa rientra nella rassegna di eventi che il Porta al Mare dedica alla valorizzazione delle realtà musicali del territorio livornese.
*DETTAGLI EVENTO*
– *Cosa*: Concerto live New Choir + Tornado Band
– *Quando*: Sabato 9 maggio 2026, ore 18:00
– *Dove*: Galleria centrale, Centro Commerciale Porta al Mare, via Giorgio Caproni – Livorno
– *Ingresso*: Libero e gratuito