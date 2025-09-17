A Porta a Mare il grande spettacolo del Festival Officine del Talento
Dopo il successo delle precedenti iniziative, il
complesso commerciale Porta a Mare si prepara ad accogliere un
appuntamento di grande richiamo culturale e cittadino: la nuova edizione del
Festival Officine del Talento 2025, che animerà il fronte Darsena sabato 20
settembre dalle ore 20.30.
Un evento che porterà a Livorno una ventina di artisti provenienti da diverse
regioni italiane, già protagonisti di importanti manifestazioni musicali come
The Voice Senior, Io Canto Senior, Effetto Venezia, Notte di Incanti, Officine del
Talento, festival, rassegne teatrali e televisive. Le voci presenti si distingueranno
nei generi pop, leggero e cantautorale, dando vita a una serata di grande
intensità artistica.
Nato nel 2018 come concorso per voci emergenti, il festival si è evoluto negli
anni trasformandosi in un prestigioso evento ad invito, riservato a quegli
interpreti che si sono distinti per qualità e talento.
La scaletta della serata prevede non solo esibizioni canore di alto livello, ma
anche alcuni momenti coreutici che arricchiranno lo spettacolo. Inoltre, la
serata si animerà anche con momenti di danza a cura della coreografa Carolina
Picciotti della Scuola di danza Dea. Un mix che unirà nuove proposte e grandi
classici della canzone, giovani promesse e voci adulte, in un crescendo
coinvolgente capace di emozionare il pubblico.
Molti dei cantanti sono stati selezionati direttamente dal direttore artistico
Roberto Napoli, attingendo alle precedenti edizioni di Officine del Talento. La
serata verrà presentata da Claudio Sottili, già voce di Radio MonteCarlo e abile
conduttore che introdurrà i vari interpreti in collaborazione con il direttore
artistico e lo staff di Porta a Mare.
Gli ospiti che presenzieranno all’evento:
Gemma Salierno
Matilde Iovino
Valentino Giomi
Elena Mortara
Domenico Colucci
Marco Trovato
Sara Iachetta
Massimo Gentili
Jaqueline Del Ticco
Camilla Suardi
Tatiana Paggini
Egle Goimbault
Alessio Palagi
Sarah MInuti
Lorenzo Perondi
Walter Sterbini
Massimo Gaeta