Home

Eventi

A Porta a Mare il grande spettacolo del Festival Officine del Talento

Eventi

17 Settembre 2025

A Porta a Mare il grande spettacolo del Festival Officine del Talento

Livorno 17 settembre 2025 A Porta a Mare il grande spettacolo del Festival Officine del Talento

Dopo il successo delle precedenti iniziative, il

complesso commerciale Porta a Mare si prepara ad accogliere un

appuntamento di grande richiamo culturale e cittadino: la nuova edizione del

Festival Officine del Talento 2025, che animerà il fronte Darsena sabato 20

settembre dalle ore 20.30.

Un evento che porterà a Livorno una ventina di artisti provenienti da diverse

regioni italiane, già protagonisti di importanti manifestazioni musicali come

The Voice Senior, Io Canto Senior, Effetto Venezia, Notte di Incanti, Officine del

Talento, festival, rassegne teatrali e televisive. Le voci presenti si distingueranno

nei generi pop, leggero e cantautorale, dando vita a una serata di grande

intensità artistica.

Nato nel 2018 come concorso per voci emergenti, il festival si è evoluto negli

anni trasformandosi in un prestigioso evento ad invito, riservato a quegli

interpreti che si sono distinti per qualità e talento.

La scaletta della serata prevede non solo esibizioni canore di alto livello, ma

anche alcuni momenti coreutici che arricchiranno lo spettacolo. Inoltre, la

serata si animerà anche con momenti di danza a cura della coreografa Carolina

Picciotti della Scuola di danza Dea. Un mix che unirà nuove proposte e grandi

classici della canzone, giovani promesse e voci adulte, in un crescendo

coinvolgente capace di emozionare il pubblico.

Molti dei cantanti sono stati selezionati direttamente dal direttore artistico

Roberto Napoli, attingendo alle precedenti edizioni di Officine del Talento. La

serata verrà presentata da Claudio Sottili, già voce di Radio MonteCarlo e abile

conduttore che introdurrà i vari interpreti in collaborazione con il direttore

artistico e lo staff di Porta a Mare.

Gli ospiti che presenzieranno all’evento:

Gemma Salierno

Matilde Iovino

Valentino Giomi

Elena Mortara

Domenico Colucci

Marco Trovato

Sara Iachetta

Massimo Gentili

Jaqueline Del Ticco

Camilla Suardi

Tatiana Paggini

Egle Goimbault

Alessio Palagi

Sarah MInuti

Lorenzo Perondi

Walter Sterbini

Massimo Gaeta

A Porta a Mare il grande spettacolo del Festival Officine del Talento