A Portoferraio un albero di Natale con i colori nazionali

21 Dicembre 2025

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno), 21 dicembre 2025 A Portoferraio un albero di Natale con i colori nazionali

Davanti alla caserma dei Carabinieri, all’incrocio tra viale Elba e via Manganaro, in questi giorni prossimi alle festività di natalizie è stato collocato un albero stilizzato, originale nella forma e nei colori: bianco, rosso e verde, quelli della bandiera italiana.

Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale che va oltre la semplice decorazione natalizia e assume il valore di un messaggio.

L’albero, sobrio ed elegante, rappresenta un simbolo di vicinanza nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, che a sua volta si contraddistingue per la prossimità al cittadino. In un periodo dell’anno in cui le comunità si riscoprono più unite, questo segno richiama l’importanza del rapporto tra cittadini e istituzioni, un legame che trova forza nella fiducia reciproca e nella presenza quotidiana sul territorio, in un richiamo concreto a valori condivisi.

L’albero davanti alla caserma diventa un punto di riferimento visivo ma anche simbolico che con il bianco, il rosso e il verde vuole rappresentare un’idea di Paese e di convivenza civile fondata sulla pace e sulla serenità. Valori che trovano quotidiana applicazione nel servizio di chi indossa una divisa ed opera per i cittadini.