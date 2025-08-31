Cronaca 31 Agosto 2025

A pranzo con Elly, domani la Schlein alla Festa dell'Unità a LivornoLivorno 31 agosto 2025 A pranzo con Elly, domani la Schlein alla Festa dell’Unità a Livorno

Domani, lunedì 1° settembre, Livorno ospiterà la Segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale tematica dedicata alle infrastrutture e ai trasporti.

L’appuntamento è fissato per le ore 13 alla Rotonda di Ardenza, dove la leader del PD incontrerà le volontarie e i volontari che ogni giorno contribuiscono con il loro impegno alla buona riuscita della manifestazione.

Dopo i saluti, Schlein parteciperà a un pranzo conviviale, aperto a tutte e tutti, pensato come un momento di condivisione, confronto e vicinanza tra cittadinanza e politica.

L’arrivo della segretaria nazionale rappresenta un’occasione speciale per rafforzare il legame con la base del partito e per mettere al centro temi cruciali come lo sviluppo delle infrastrutture e il futuro della mobilità, questioni di grande rilievo per il territorio e per l’intero Paese.

L’invito, esteso a tutta la cittadinanza, è chiaro: sarà un momento di partecipazione collettiva da non perdere, in un luogo simbolico della città come la Rotonda di Ardenza.

