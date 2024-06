Home

6 Giugno 2024

Livorno 6 giugno 2024 – A Quercianella è vietato fare il bagno, c’è un’ordinanza

Divieto di balneazione esteso all’intera area denominata “Quercianella”

A seguito dei campionamenti di Arpat, l’Amministrazione comunale, attivando in data odierna l’ordinanza gestionale n. 128 del 23/04/2024, ha esteso il divieto temporaneo di balneazione all’intera area denominata “Quercianella”.

Come si ricorderà il 3 giugno il divieto era stato disposto d solo relativamente alla porzione posta in prossimità della foce del Fosso della Madonnina, in adiacenza alla via dei Macchiaioli (rotonda di Quercianella) dopo la segnalazione da parte di ASA S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato, delll’attivazione degli allarmi di alto livello e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento lungo la costa a seguito delle piogge del 2 e 3 giugno .

Stamani Arpat ha già eseguito un nuovo campionamento e domani ci saranno gli esiti